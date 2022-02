Microsoft se zavázal, že Windows budou stále otevřeny pro všechny aplikace

Microsoft totiž vytvořil nové "app store principles" , čili principy spojené s aplikacemi, které se zavázal dodržovat a které mluví i o tom, že systémy Windows budou stále podporovat obvyklý způsob instalace aplikací a her.

To znamená, že by Microsoft nikdy neměl bránit jiným firmám v tom, aby nám pro PC s Windows nabídly své vlastní prodejní platformy, což mohou být třeba i herní obchody jako Steam či Epic Games Store. Mluvíme tu pochopitelně i o tom, jak řada firem naráží na podmínky firmy Apple, jejíž operační systémy jsou na rozdíl od Windows mnohem uzavřenější a kontrolovanější. Jde tu především o sledovaný spor mezi firmou Apple a Epic Games , kde zatím za kratší konec tahá právě Epic a nevypadá to, že by měl nad firmou Apple získat navrch.

Závazek Microsoftu si ale nemohou vzít jako argument zastánci otevření platformy Xboxu, neboť pro tu to neplatí, čili Xbox zůstane i nadále uzavřená platforma, na niž si nemůžeme nainstalovat co chceme.

S čím ale Microsoft nemá problém, to jsou konkrétně i aplikace, v jejichž rámci budeme za jisté služby platit přímo jejímu provozovateli, čili Microsoft si nebude jako Apple nárokovat podíl ze všech transakcích, což je ostatně ten hlavní bod v jeho sporu s firmou Epic Games.

Microsoft také uvádí, že nebude tvůrce aplikací nijak nutit k tomu, aby je začali nabízet (i) v Microsoft Store. To znamená, že je nebude tlačit třeba k tomu, aby ve Store aplikace prodávali za nižší ceny než obvykle. Na druhou stranu by ale mohl požadovat rovné podmínky, čili to, aby se někdo svou cenovou politikou nesnažil Store naopak znevýhodnit. Dále Microsoft nebude nijak vstupovat mezi prodejce a jejich zákazníky, kteří se tak přímo od prodejce dozví informace o ceně, další produktové nabídce, atd.

Uklidňující ujištění si Microsoft připravil také pro uživatele konzolí PlayStation. Těm sděluje, že nyní sice jako nový majitel Activision Blizard může ovlivnit vývoj her jako Call of Duty a dalších titulů, ovšem nechystá se k tomu, aby z nich udělal exkluzivity pouze pro Xbox/PC. A to platí i do budoucna, čili i pro hry, o jejichž platformních verzích ještě nebylo rozhodnuto.



