Microsoft testuje vyhledávání z desktopu ve Windows 11

Někdo v Microsoftu se asi zamyslel nad tím, co by mohlo uživatelům pomoci při vyhledávání na webu a přišel s vyhledávacím panelem, který je v podstatě to samé co zadávací řádek ve webovém prohlížeči. Pokud by nám tak snad nestačila ikonka s lupou, kterou systémy Windows cpou hned na hlavní panel a která má v případě vyhledávání a zadávání URL naprosto stejnou funkci, můžeme mít to samé v oválně bílém ještě na desktopu.

Můžeme si být přitom jisti tím, že tento vyhledávací panel bude pevně spojen s prohlížečem Edge a že bude Microsoft stejně jako v případě vyhledávání z hlavního panelu vytrvale ignorovat naše preference týkající se výchozího webového prohlížeče. O to se ostatně v Redmondu postarali už na konci minulého roku

K čemu jinému by ale tato funkce mohla sloužit, když pomineme zřízení dalšího vektoru pro prosazování prohlížeče Edge?





Těžko říci, neboť smysl této funkce je podobně diskutabilní jako práce montéra blinkrů v továrně Audi. Ale to není vše, co se objevilo v Windows 11 Insider Preview Build 25120, respektive to dle Microsoftu představuje jen jednu část širších experimentů s "lehčím obsahem určeným pro desktop".

Čili vyhledávání by nemuselo být jedinou funkcí, či dejme tomu widgetem, který si vývojáři Windows 11 pro desktop chystají. Spíše je tu ale otázka, zda uživatelé vůbec chtějí a potřebují jakékoliv widgety na ploše, která je využívána spíše jako odkladiště méně často používaných zástupců aplikací či dokumentů, ale nebudeme mluvit za všechny.

Vyhledávací panel lze pochopitelně z plochy odstranit a časem se z něj může stát prostě jen další věc, které se krátce po čerstvé instalaci systému zbavíme, aby nepřekážela, pokud tedy zastáváme názor, že operační systém by nám měl sloužit a ne nás otravovat.