Microsoft uloží hudbu celého světa do křemenného skla

Global Seed Vault v norském Svalbardu obsahuje semena 1.145.693 druhů rostlin z celého světa. Klíčová je v tomto případě lokace a umístění, neboť podzemí norské hory je bráno jako nejbezpečnější na celé Zemi, a to díky vhodnému mixu geologické i geopolitické stability. Microsoft přitom nyní chce, aby k semenům přibyl i jiný poklad, a to hudební.

Zatím je tak k dispozici pouze render, na němž vidíme posuvné skříně plné kazet s typem médií, jejž vytvořil Microsoft v rámci projektu Silica . Jedná se o wafery vyrobené z křemenného skla (čistý oxid křemičitý) sloužící pro digitální zápis dat, který vydrží dlouhé tisíce let. Taková média můžeme přitom klidně vařit či vystavit vysokým teplotám, nevadí jim vlhkost, magnetismus včetně EMP, mikrovlny a mohou se také klidně poškrábat, neboť data jsou zapsána uvnitř, takže by mělo stačit sklo opět vyleštit.

Microsoft chce použít čtvercové wafery o hraně 75 mm s tloušťkou 2 mm, na něž se vejde cca 100 GB dat. Ta zapisuje uvnitř nich laser tvořící různě orientované vrypy a ke čtení se používá polarizované světlo.

Jakou hudbu chce ale Microsoft zálohovat. Pro začátek to má být ochutnávka hudby z celého světa, která je již soustředěna v některých knihovnách, jako je novozélandská Alexander Turnbull Library či International Library of African Music. Postupně by se ale měla záloha rozšiřovat, a to dle tvůrců tempem až desítek petabajtů ročně. První příspěvky mají být na skleněných médiích vytvořeny už příští rok.