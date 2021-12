Microsoft ustupuje a vrací jednodušší nastavení preferovaného prohlížeče

Jak dobře víme, ve Windows 11 je nastavení výchozího prohlížeče zdlouhavější proces, neboť již nejde jen o nahrazení výchozího Edge jiným prohlížečem, ale o volbu týkající se všemožných přípon (htm, html, shtml, apod.). Nedávno se přitom Microsoft rozhodl, že začne házet klacky pod nohy lidem, kteří se snaží vyloučit Edge ze hry i v případě odkazů generovaných přímo pro tento prohlížeč.

Nově už tak není možné nechat odkazy začínající řetězcem "microsoft-edge://" zpracovávat jinými aplikacemi, což se týká opět Windows 11 a jejich nejnovějších sestavení. A i když Edge ze systému doslova vypreparujeme, přesto se Windows budou snažit jej otevřít a nenabídnou jinou možnost.

Zmínit ještě můžeme vyskakovací hlášky v prohlížeči Edge, které Microsoft zobrazuje lidem hledajícím především konkurenční Chrome. Ti se pak dozví, že Edge běží na stejné technologii (enginu) jako Chrome s "přidanou důvěrou od Microsoftu" anebo že Chrome je zamrzlý v roce 2008, zato Edge je moderní.





Těžko říci, co přimělo Microsoft k tomu, aby nastavení výchozího prohlížeče opět zjednodušil tak, aby odpovídalo volbě ve Windows 10. Nyní je tak možné prostě a jednoduše jedním klinutím nahradit jeden prohlížeč jiným, což se tak má týkat všech typů souborů, které jsou s ním asociované.

Microsoft tak v tomto ohledu ustoupil, ale dá se říci, že to udělal na nesprávném místě. Zde jde jen o to, že nastavení bude jednodušší, ale jinak se v podstatě nic nemění a nedozvídáme se, že by se cokoliv změnilo v případě odkazů generovaných pro Edge a možnosti jejich převzetí jinou aplikací. To je opravdový problém, který nelze řešit či obejít.

Jednodušší nastavení výchozího prohlížeče je navíc aktuálně pouze v testovacím sestavení Windows 11 pro Insidery, takže není ani zaručeno, že tyto změny dorazí v rámci ostré verze. Ale lze to očekávat.



