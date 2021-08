Microsoft varuje: stará PC nedostanou bezpečnostní aktualizace pro Windows 11

Včera se tak už málem zdálo, že Microsoft ustoupil , ovšem nyní tu máme další informace. Stále tedy platí, že Windows 11 bude možno nainstalovat i na PC se starším procesorem a bez podpory TPM 2.0, a to v případě, že zvolíme instalaci přímo z ISO souboru, respektive třeba z flash disku, jen ne pomocí Windows Update.

Jenomže pokud Microsoft shledá, že taková instalace běží na počítači, který nemá podporovaný hardware a třeba jen v BIOSu zapnutý TPM modul či fTPM, nebude takovému systému poskytovat ani bezpečnostní aktualizace. V podstatě jej tak dá na úroveň operačního systému, jemuž vypršela už i rozšířená podpora, což jsou dnes už i Windows 7.

Server The Verge to s odvoláním na Microsoft píše jasně: "... nepodporovaná PC nebudou mít povoleno získávat aktualizace z Windows Update a to může platit i pro bezpečnostní záplaty či nové ovladače". Jde přitom právě především o bezpečnostní aktualizace, díky nimž byla zdvižena mnohá obočí.