Microsoft Windows 11 nyní z taskbaru může vyhledávat přes Bing AI

Zhruba před měsícem představilnovinku do svého vyhledávače Bing . Umístil sem chatbota založeného na systému GPT-4 (podobný systém využívá např. ChatGPT, tam jde o GPT-3.5). Od té doby nám vyhledávač kvůli několika "prohřeškům" také náležitě zhloupl , protože byl Microsoftem poněkud omezen. Zároveň ale došlo k tomu, že tento vyhledávač se dostal do aktualizace operačního systémua nyní je vyhledávání přes Bing s pomocí AI dostupné přímo přes taskbar systému. Nečekejte ale přímou integraci do OS, v zásadě to umožňuje spustit Edge a v něm ono vyhledávání přes Bing s AI.

A je tu ještě jeden zádrhel. Toto má fungovat jen u těch uživatelů, kteří už mají přístup k tomuto Bingu, což není zdaleka každý (většina je na čekací listině). V konečném důsledku, až bude tento systém dostupný všem, mohlo by jít o opravdu masivní využití umělé inteligence. Podle Microsoftu toho vyhledávání pravidelně využívá více než půl miliardy lidí. Pokud jde ale o počet těch, kteří mají přístup k vyhledávači Bing s AI, tak ten je jen něco přes milion, a to ze 169 různých zemí po celém světě. Tento systém je nyní dostupný také v Bingu na telefonu a v konverzacích na Skypu. Dočkat se máme také integrace do kancelářského balíku Office.

Další zajímavou novinkou ve Windows 11 je Phone Link pro iOS. Uživatelé iPhonů budou moci spojit iPhone s operačním systémem Windows 11, což jim z prostředí tohoto systému umožní psát zprávy (včetně iMessage), volat a zobrazovat notifikace. Konečně se dostává i na plnohodnotnou aplikaci pro nahrávání obrazovky (dosud dostupné přes herní Xbox Game Bar). Notepad dostal panely, máme tu podporu pro displeje zobrazující Braillovo písmo, vylepšené ovládání hlasem, jsou tu i vylepšené widgety pro aplikace Mety a Spotify. Windows Studio Effects využívá systémů AI pro vylepšování obrazu např. v Microsoft Teams, kde může rozmazávat pozadí nebo vytvářet automatické ořezy.