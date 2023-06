Microsoft Xbox Game Pass PC přichází na streamovací službu Nvidia GeForce Now

Microsoftu se stále Nvidia GeForce Now, přičemž právě na tuto službu by se ještě letos měl dostat první výběr her spadající do Xbox Game Pass PC (PC Game Pass a Xbox Game Pass Ultimate). Hry z tohoto katalogu by mělo být brzy možné hrát na všech zařízeních, které jsou podporovány službou Nvidia GeForce Now.

se stále nedaří přesvědčit všechny regulátory o tom, aby mu povolili nákup společnosti Activision Blizzard. Jedním z argumentů Microsoftu má být to, že po dobu 10 let zajistí dostupnost svých her (a her studií, které pod něj spadají) na konkurenčních streamovacích platformách. Jednou z nich je i, přičemž právě na tuto službu by se ještě letos měl dostat první výběr her spadající do(PC Game Pass a Xbox Game Pass Ultimate). Hry z tohoto katalogu by mělo být brzy možné hrát na všech zařízeních, které jsou podporovány službou Nvidia GeForce Now.

Těmi mohou být např. PC (včetně těch slabších), Macy od Applu nebo Chromebooky, služba je podporována i na mobilních zařízeních nebo televizích. Zatím to však nevypadá, že by měl být k dispozici kompletní katalog. GeForce Now by měla nabízet výkon karet GeForce RTX 4080 a podle testů je výkonnější a s kratšími latencemi než obdobná služba Microsoftu, Xbox Cloud Gaming. Připomeňme, že na GeForce Now jsou podporovány i hry ze Steamu, Epic Games Store, Ubisoft Connect a GOG.com.