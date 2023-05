EU na rozdíl od Británie povoluje nákup Blizzardu Microsoftem

Microsoft oznámil, že chce koupit společnost Activision Blizzard. Šlo by o největší transakci Microsoftu, která by více než 2,6násobně překonala jeho dosavadní největší nákup, LinkedIn za 26,2 mld. USD. Zatímco Velké Británii se tento nákup nelíbí a

Už před téměř 1,5 rokem oznámil, že chce koupit společnost. Šlo by o největší transakci Microsoftu, která by více než 2,6násobně překonala jeho dosavadní největší nákup, LinkedIn za 26,2 mld. USD. Zatímco Velké Británii se tento nákup nelíbí a britský regulátor této transakci vystavil stopku , regulátoři Evropské unie ji naopak schválili. Ti tvrdí, že Microsoft učinil dostatek kroků k tomu, aby rozptýlil pochyby o uzavírání her Activison Blizzardu výhradně do svých systémů. Požadavkem je, aby hry společnosti Activision Blizzard mohly být dostupné na jakýchkoli konkurenčních herních cloudových službách.

Podle regulátora EU Microsoft nemá žádný podnět k tomu, aby hry od Activision Blizzard nepustil na služby Sony, což je jedna z výtek, kterou mu konkurenční Sony neustále předhazuje. Regulátor dokonce řekl, že i kdyby Microsoft své hry ze platformy PlayStation stáhl, významně by to neublížilo boji na trhu s herními konzolemi. To se ale podle něj netýká rychle se rozvíjejícího trhu cloudových služeb, kde by s tím mohl být problém. Microsoft tak musí cloudovým soupeřům nabídnout hry [od Activision Blizzardu] nynější i budoucí, a to po dobu 10 let. To podpořil smlouvami s většinou konkurenčních služeb, které takovou dohodu chtěly podepsat a zajistit si tak přístup k titulům Activision Blizzardu.



Microsoft už získal povolení od regulátorů v EU, Jižní Africe, Brazílii, Saúdské Arábii nebo např. v Japonsku, naopak ve Velké Británii to bylo zamítnuto a čeká se na rozhodnutí např. z Číny, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Austrálie nebo i USA.