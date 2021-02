Mindfactory už nabízí Core i7-11700K za 469 eur

Známý obchod Mindfactory.de by si těžko dovolil začít s prodejem procesorů Intel ještě před oficiálním zahájením prodeje, ovšem dovolil si spustit alespoň předprodej. Ten by přitom dle nejnovějších informací měl být oficiálně spuštěn až 16 .března, nicméně procesory Core i7-11700K se už dostaly do nabídky německého obchodu, který hlásí, že už má skladem více než pět kusů a nabízí je s omezením jednoho kusu na objednávku.

Core i7-11700K tak přijde na 469 eur (vč. 19% DPH), čili v přepočtu na cca 12.250 Kč. To lze těžko považovat za výhodnou cenu, když se podíváme na to, o jak velký cenový skok jde oproti modelu Core i7-10700K, který je na Mindfactory k dostání za 317,50 eur (8300 Kč), přičemž u nás jej seženeme od cca 8600 Kč.

Za výše zmíněných dvanáct tisíc není problém v našich obchodech koupit i Core i9-10900K, čili nejlepší model předchozí generace vybavený deseti jádry, anebo také Ryzen 7 5800X, které je už běžně skladem. Pokud tedy Core i7-11700K skutečně přijde za cca 12 tisíc nebo za mírně vyšší částku, jednoznačně půjde proti modelu Ryzen 7 5800X, přičemž verze F, respektive KF bez grafiky, které bude lépe odpovídat výbavě Ryzeny, by mohla být o trošku levnější. Nicméně úvodní ceny nových Intelů z předprodeje by mohly rychle klesnou, i když zde bude záležet i na tom, jaký o ně bude zájem a jaké má Intel připraveny úvodní zásoby.

Další otázka je, jakou částku Intel stanoví v případě nových Core i9, které sice budou mít oproti Core i7 výrazně vyšší takty, ale stále stejný počet osmi jader. Ty by mohly jít možná proti Ryzenu 9 5900X, na jehož celkový výkon ovšem nedosáhnou, takže se raději necháme překvapit. Ostatně s cenou Ryzenů 9 je to složité, neboť tam, kde je mají skladem, jsou nesmyslně drahé a jinak jsou těžko dostupné.

Intel by měl předprodej nových Rocket Lake-S oficiálně spustit 16. března a 30. března by tyto procesory měly jít do prodeje a také se budou moci zveřejnit recenze. První testy ale už jsou na světě a můžeme jednoznačně počítat s tím, že další budou následovat, takže před koncem března budeme mít velice dobrou představu o tom, co nová generace procesorů Core nabídne.