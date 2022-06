Minority Report v praxi: Čína chce odhalit zločince dříve, než něco spáchají

I to by se dalo v podstatě označit za událost, která má blízko k systému proslavenému filmem Minority Report. Čínské úřady tu totiž měly na základě dostupných informací předem zabránit lidem v jejich protestu, přičemž samozřejmě není jisté, že všichni ti, kterým zčervenal COVID tracker, měli opravdu v plánu protestovat.

Dle New York Times to celé přitom skutečně směřuje do stavu, který by se dal přirovnat ke světu z filmu Minority Report. Výše popsaná událost ohledně údajného zneužití COVID trackeru by ale byla oproti tomu jen neumělý pokus, neboť ve výsledku by se měly (nepochybně pomocí AI) vyhodnocovat veškerá možná data z každodenních aktivit občanů a v nich pak hledat identifikovatelné vzorce chování, jež mohou ukazovat třeba na to, že se někdo chystá spáchat zločin, ať už je jakýkoliv. V potaz se pak samozřejmě může brát i všechno to, co o dotyčném ví všemožné vládní úřady, banky, nemocnice, obchody, atp. Pak už může být o to snadnější určit i to, že se na nějakém místě začínají srocovat lidé s vysokým indexem rizikového chování.