Mise dearMoon se neuskuteční, miliardář Maezawa se SpaceX k Měsíci nepoletí

Yusaku Maezawa s jeho společností SpaceX uskuteční dearMoon, na kterou měl vzít i Už v roce 2018 Elon Musk prohlásil, že japonský miliardářs jeho společností SpaceX uskuteční výlet k Měsíci (jeho oblet a návrat zpět). Ten tehdy chtěl s sebou vzít také 6 umělců, z čehož se nakonec koncem roku 2022 vyklubala mise, na kterou měl vzít i českého choreografa Yemiho a celkem mělo jít dokonce o 10 lidí. Toto se ale nakonec nestane. Maezawa se sice do vesmíru podíval už koncem roku 2021, kdy to sice bylo jen ke stanici ISS s ruskou raketou Sojuz, nicméně to v danou dobu jeho chuť se podívat až k Měsíci příliš nesnížilo. Nyní ale celou misi dearMoon zrušil.

Starship is ready to fly pic.twitter.com/3PIb5FhHaR — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2024

Problémů tu bylo hned několik. Jmění miliardáře se v době oznámení cíle odhadovalo na 3 mld. USD, jenže od té doby se scvrklo na polovinu, a let bude také patrně o dost dražší než několik set milionů USD, o kterých se původně mluvilo. Jenže finance nejsou jediným problémem. Konec roku 2023, kdy se měla tato mise konat, je už dávno za námi, nicméně raketa Starship je s vývojem a testy pozadu, čtvrtý letový test proběhne dnes 5. června. Problémem pro projekt je i to, že v roce 2021 byl Starship vybrán jako dopravní prostředek pro program NASA Artemis, současně má být také používán k vynášení větších satelitů pro Starlink, takže vesmírný výlet miliardáře a jeho 10 společníků se tak stával méně a méně prioritním. Začalo se tak mluvit o tom, že by k tomuto letu mohlo dojít nejprve někdy po roce 2030 a Maezawa už nechtěl svou posádku nechat déle čekat, a tak projekt raději zrušil, než aby ho neustále natahoval.

Mluví se ale také o rozepřích mezi Muskem a Maezawou, což Musk demonstroval třeba tím, že přestal Maezawu sledovat na své sociální síti X. My tak prozatím jen můžeme sledovat dnešní čtvrtý letový test Spaceshipu, který proběhne ve 2 hodiny odpoledne.