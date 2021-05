Místo pěstírny konopí objevila policie nelegální těžbu bitcoinu

Na britské policisty čekalo tento týden překvapení, když náhodou objevili největší ilegální důl k těžbě bitcoinů. Z dostupných hlášení se zdálo, že průmyslový areál v Sandwellu ve West Midlands je využíván jako pěstírna konopí. Opuštění skladiště totiž měl během dne navštěvovat větší počet lidí a viditelná byla také spousta kabelů nebo ventilačních kanálů. Deníku Daily Mail měl nejmenovaný majitel vedlejšího skladiště prozradit, že místo pravidelně po dobu asi osmi měsíců navštěvuje trojice Angličanů, kteří vypadají trochu „nerdovsky a podezřele“. Průzkum provedený dronem s termokamerou potom zachytil silný zdroj tepla, který by naznačoval právě farmu pro pěstování marihuany.

Když policisté 18. května vnikli do objektu, našli sice farmu, ale bez zelených rostlinek. Místo toho na místě probíhala těžba kryptoměny, která je sice ve Velké Británii legální, ale nikoliv v případě, kdy těžaři využívají kradenou elektřinu. Provozovatelé této nelegální bitcoinové farmy se měli provrtat podlohou budovy a získávat elektřinu ze sítě distribuční společnosti Western Power. Měsíčně tak ukradli elektřinu v hodnotě až 16 tisíc liber, v přepočtu bezmála půl milionu korun. Na místě policisté zajistili okolo stovky počítačů určených k těžbě bitcoinu.

Podle odhadů Toma Robinsona ze společnosti Elliptic, která se zabývá analýzou finančních trhů s kryptoměnami, by zabavená zařízení měla měsíčně vytěžit asi 0,2 bitcoinu, které mají v tuto chvíli hodnotu asi 5 tisíc liber nebo 150 tisíc korun. Pokud by tedy těžaři elektřinu odebírali legálně, zaznamenali by měsíční ztrátu až 11 tisíc liber, v přepočtu 325 tisíc korun. To ovšem nemusí nutně znamenat, že se těžba nejpopulárnější kryptoměny ve Velké Británii nevyplatí. V zemi údajně fungují desítky bitcoinových dolů, které ovšem často mají sjednané slevy na odběr elektřiny a mohou k těžbě používat také energeticky efektivnější hardware.

Britská policie tvrdí, že se jedná o druhou objevenou farmu k těžbě bitoiconu, která nelegálně odebírala elektřinu. A prozatím největší. Vzhledem k tomu, že v době příjezdu policie v budově nikdo nebyl, nyní probíhá vyšetřování. Vybavení pro těžbu kryptoměny bylo policií zabaveno. V posledních týdnech se o těžbě bitcoinu hovoří hlavně v souvislosti s plošným zákazem v Číně, kde bylo přitom v roce 2020 vytěženo přes 65 % světového bitcoinu. Maximálně jednotky procent jsou potom získávány v dalších zemích včetně USA, Ruska, Kazachstánu, Malajsie nebo Íránu. Poslední uvedená země se rozhodla přistoupit k dočasnému zákazu těžby bitcoinu kvůli opakovaným blackoutům způsobeným přetížením elektrické sítě.

