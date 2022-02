MLID: Alchemist v 1. kvartálu zažijí paper launch, k dispozici budou později

Jde tu především o otázku, zda karty Arc Alchemist mají být skutečně k dispozici už v tomto kvartálu, jak Intel slíbil. Očekávali jsme od něj přitom už na CES 2022 pořádnou prezentaci, která by naznačila, že tyto karty opravdu budou k dispozici od prvního kvartálu, ale namísto toho jsme se mohli podívat na to, jak ze stránek Intelu zcela zmizela zmínka o tom, že Alchemist dorazí do konce března. Intel sice později uvedl, že to stále platí, ale pachuť už zůstala a celková atmosféra mlžení dávala tušit, že během prvního kvartálu se velkolepého představení skutečně nedočkáme. Co na to Moore’s Law is Dead

Informace od MLID nejsou vůbec překvapivé a dozvíme se z nich to, že do konce března lze očekávat jen velice omezený launch produktů Arc Alchemist, které zatím dostanou pouze OEM výrobci PC. Intel tím v podstatě splní svůj slib, ale jen tak, aby se dalo říci, že v podstatě nelhal.

MLID tu cituje celkem šest zdrojů, jejichž informace se částečně překrývají a dávají nám celkový obrázek. A ten je takový, že Arc většinou dorazí až během 2. kvartálu a v dubnu to nejspíše nebude. Na duben se počítá spíše s tím, že AIB výrobci budou tvořit a testovat své vzorky, takže dle aktuálního výhledu můžeme uvažovat spíše o květnu až červnu. Z tohoto pohledu už je vcelku zřejmé, proč Intel nebyl na začátku ledna připraven poskytnout detailní prezentaci svých herních karet.

Jsou tu ale i pozitivní zprávy, a to především ta, že low-endové modely Intelu mají přímo ztrapnit konkurenci a její ceny, čili lze očekávat, že Intel nasadí vskutku zajímavé ceny. Samozřejmě lze říci, že překupníci a scalpeři mohou s takovými cenami udělat krátký proces, ale my se tu bavíme o situaci, která tu bude až za několik měsíců a to už za předpokladu, že aktuální pozitivní vývoj bude pokračovat, může být dostupnost karet i jejich ceny někde zcela jinde než dnes.

Dále je tu informace, že Intel se chystá své Alchemist před vypuštěním na trh prezentovat na jedné z herních akcí. A když se podíváme na to, co by to tak asi mohlo být, zaujmout nás může především dvě, a to jednak známá Game Developers Conference (GDC) naplánovaná na 21. až 25. března a pak připadá v úvahu uvedená PAX East, která proběhne akorát měsíc později. Intel by samozřejmě mohl využít obě dvě, a sice GDC pro jakési preview a PAX East pro oficiální představení a ohlášení začátku prodeje. Uvidíme.



Ceny souvisejících / podobných produktů: