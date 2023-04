Mobilní AMD Ryzen 9 7945HX Dragon Range: o 54 % efektivnější než Intel

Včera jsme si povídali o tom , jak je procesor Ryzen 7 7800X3D výrazně efektivnější než procesory od Intelu. V některých případech byl rozdíl i 3násobný (nicméně i v aplikacích byl rozdíl u některých procesorů přes 80 %). To vyšlo v rámci nezávislých recenzí. Tentokrát je to samotné AMD, které se chlubí svou efektivitou i výkonem nejnovějšího mobilního procesoru, které spadá do výkonné řady Dragon Range. Na přetřes přišlo hned několik vlastností procesoru.