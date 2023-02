Mobilní GeForce RTX 4000: nárůst výkonu i velký pokles spotřeby

Nvidia GeForce RTX 4000 postavených na

Herní notebooky mohou nyní nově využívat grafických karetpostavených na architektuře Ada Lovelace . Už dobře víme, že Nvidia v této generaci dokázala nečekané a nejenže opravdu velmi výrazně zvýšila výkon nových čipů, současně ale i díky výrazně pokročilejšímu výrobnímu procesu se povedlo dosáhnout mnohem lepší efektivity a nižší spotřeby (nedochází tedy k tomu, co je poslední dobou běžné, že se zvyšuje výkon, ale bohužel i spotřeba). Něco takového ukazují i další zveřejněné testy nových grafických karet. Pojďme se na ně zběžně podívat.

Jako první tu máme GeForce RTX 4050 vůči RTX 3050 Ti. V obou případech tu máme 2560 CUDA jader, 80 Tensor a 20 RT jader, počet ROP se zvýšil ze 32 na 48 a také se zvýšila L2 cache ze 2 na 24 MB. Max. frekvence Boost povyskočila ze 1740 na 2370 MHz. V 5různých testovacích scénách 3DMarku dosáhla novinka o 37 % vyššího výkonu, což je velmi dobré vzhledem k tomu, že stála proti dřívějšímu modelu Ti a nikoli tomu základnímu. Pokud jde o efektivitu, test v 3DMark TimeSpy ukázal navýšení výkonu o 42 % na watt (při stejné 95W TGP). Máme-li RTX 4050 srovnat s RTX 3070 Ti, pak nabídne ve hrách cca 73-80 % jejího výkonu v 1080p a 64-76 % v 1440p, což je také velmi pěkné číslo, uvážíme-li, že mobilní 3070 Ti byla jednou z nejvýkonnějších karet předchozí generace a RTX 4050 je jen základem nové řady.

Ve střední třídě máme přímé porovnání RTX 4060 vůči předchozí RTX 3060. Tady to na první pohled nevypadá moc dobře. Snížil se počet CUDA jader z 3840 na 3072, Tensor jádra klesla ze 120 na 96, RT jádra pak ze 30 na 24. Naopak si polepšila cache paměť ze 3 na 32 MB a Boost frekvence pak ze 1703 na 2370 MHz. I přes pokles počtu jader si tak novinka polepšila s výkonem o 19 % v 3DMarku. Zde se projevila nová architektura i vyšší takt. Zajímavé je ale i to, že se nové RTX 4060 povedlo dosáhnout v Time Spy o 17 % vyššího výkonu, přitom k tomu potřebovala jen 105W TGP. RTX 3060 byla pomalejší a nepomohla jí ani spotřeba 140 W. RTX 4060 zde nabídne o 56 % více výkonu na watt. Proti RTX 3070 Ti má nová RTX 4060 cca 91-92 % výkonu ve hrách v 1080p, resp. 87 % v 1440p.



No a nakonec tu máme vyšší mainstream. Zde byla srovnána RTX 4070 vůči starší RTX 3070 Ti. Rovněž zde to papírově vypadá pro novou řadu hůře, je ale nutné nezapomínat na to, že se porovnával standardní model s původním Ti. Klesl nám počet CUDA jader z 5888 na 4608, Tensor jádra se dostala ze 184 na 144, RT jádra ze 46 na 36. V případě L2 paměti cache jsme se naopak dočkali nárůstu ze 4 na 32 MB a velmi hezky povyskočil také takt, a to ze 1485 na 2175 MHz. A jak se to vše projevilo? V testech v 3DMarku byl u novinky průměrný pokles necelá 3 % (znovu podotýkám, že se porovnávala klasická verze proti původní Ti). V Time Spy měla nicméně novinka o necelých 5 % vyšší výkon, kterého dosáhla při 105W TGP. RTX 3070 Ti dosáhla onoho mírně horšího výsledku až při 150W TGP. Když si tedy spočítáme efektivitu, máme zde přesně o 50 % vyšší výkon na watt. Pokud jde o hry, RTX 4070 proti RTX 3070 Ti nabídne 100-104 % výkonu v 1080p a 96-100 % v 1440p.