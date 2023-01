Nvidia uvádí mobilní GeForce RTX 4000 se spotřebami od 35 do 150 W

Nvidia na letošním veletrhu CES 2023 představila své nové grafické karty s architekturou Ada Lovelace. Do desktopu to byla jen jedna novinka, Společnostna letošním veletrhu CES 2023 představila své nové grafické karty s architekturou Ada Lovelace. Do desktopu to byla jen jedna novinka, GeForce RTX 4070 Ti , nicméně v případě mobilní sféry tu máme kompletní nabídku od nejnižší třídy v podobě RTX 4050 až po tu nejvyšší, RTX 4090. Obrovským přínosem nových karet má být až 3× vyšší efektivita. Nvidia tvrdí, že výkon 120W RTX 3070 nyní dostanete v základním modelu RTX 4050 se spotřebou pouhých 40 W. Samotný výkon se ale zvyšoval jen o cca 30 %, takže se především snižovala spotřeba.

Bude tu však jeden problém, který sužoval už i RTX 3000. Každá řada může být v určitém rozsahu TDP variant, což dělá vzájemné srovnání docela komplikovaným a model nižší řady s vysokým TDP tak může být ve skutečnosti rychlejší než model vyšší řady s nízkým TDP. A u mobilní RTX 4000 jsou tyto rozsahy opravdu velmi široké. Např. RTX 4050 s nejvyšším taktem má o 7 % vyšší hrubý výkon než nejslabší RTX 4070.



Všechny modely mají RT jádra 3. generace a Tensor jádra 4. generace. Podporují technologii DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation), máme tu i funkce jako Nvidia Reflex, Ansel, G-Sync, Omniverse nebo Dynamic Boost, který dovoluje zvýšit příkon pro GPU v případě, že ho nepotřebuje CPU. Nové grafiky podporují API Vulkan RT, OpenGL a CUDA 8.9.

Základním modelem bude GeForce RTX 4050, která dostane 2560 CUDA jader (předchůdce 2048 až 2560) a velmi široký rozsah Boost frekvencí 1605 až 2370 MHz (předchůdce 990-1740 MHz). K dispozici tak mohou být varianty se spotřebou jen 35 W, ale také ty, které mohou mít až 115 W. Najdeme tu 6 GB paměti GDDR6 na 96bitové sběrnici. GeForce RTX 4060 si v počtu CUDA jader pohoršila a z 3840 spadla jen na 3072 jader. Takty se ale zvýšily z 1283-1703 MHz na 1470-2370 MHz a potěší také zvýšení kapacity pamětí z 6 GB na 8GB GDDR6 s využitím 128bitového rozhraní. Také zde je rozsah spotřeb 35-115 W.



Dostáváme se k vyššímu mainstreamu v podobě GeForce RTX 4070. Dostaneme tu 4608 CUDA jader (RTX 3070 měla 5120 jader), ale rozsah Boost frekvencí se zvýšil z 1290-1620 MHz na 1230-2175 MHz. Máme tu 35-115W spotřeby dle nastavení a 8 GB GDDR6 paměti na 128bitové sběrnici.

Když se dostáváme do high-endu, najdeme tu GeForce RTX 4080, která dostává 7424 CUDA jader místo 6144 jader u předchůdce, resp. má stejně jako mobilní RTX 3080 Ti. Také se zvýšily takty z 1245-1710 MHz, resp. 1125-1590 MHz na 1350-2280 MHz. Připomeňme ještě, že desktopová varianta RTX 4080 má 9728 CUDA jader, frekvence až 2,51 GHz a 320W spotřebu. V případě té mobilní se dostanete na spotřeby 60-150 W dle konfigurace. Máme zde 12 GB paměti GDDR6 se 192bitovou sběrnicí.

Výčet ukončuje GeForce RTX 4090. Ta výrazně překonává někdejší mobilní high-end (RTX 3080 Ti se 7424 jádry) a přináší dokonce 9728 CUDA jader. Připomeňme však, že desktopová verze jich má 16384, takže mobilní RTX 4090 se dostává na úroveň desktopové RTX 4080. Slibuje takty 1455 až 2040 MHz a spotřeby 80-150 W (desktopová RTX 4080 se stejným počtem jader má 2,51 GHz a 300 W). Hráči zde najdou 16 GB paměti GDDR6 a 256bitové rozhraní těchto pamětí.

Notebooky s levnějšími čipy RTX 4050 až 4070 se mají objevit 22. února a začínat na ceně 999 USD. Nvidia hovoří o tom, že některé verze čipů mohou nabídnout výkon RTX 3080 při třetinové spotřebě, výkon má stačit na dosažení 80 fps ve hrách s nastavením 1440p Ultra a to, co se renderovalo 2,5 hodiny, by nyní mělo být hotovo za 10 minut. To jsou pochopitelně dosti obecná tvrzení.

Výkonnější RTX 4080 a 4090 se v noteboocích objeví už 8. února za ceny od 1999 USD. Tady se můžeme těšit na hraní ve 4K na třech monitorech při 60 fps, zvládat mají také 3D spolupráci ve 4K60p v Omniverse a mají také exportovat video 2krát rychleji než předchozí modely.