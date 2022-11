Mobilní Intel Core i7-13700HX má přinést 5,0GHz, vrcholný model až 5,4 GHz

Core i7-13700HX, tento procesor by měl mít 8 výkonných jader P-Core a 8 úsporných E-Core, což znamená celkem 16 jader a max. 24 zpracovávaných vláken najednou. Základní frekvence má činit 2,1 GHz, Turbo by se mělo zastavit na hodnotě 5,0 GHz. Procesor unikl v databázi výsledků benchmarku Geekbench 5 v notebooku od Lenova, kde se ukázala také přítomnost 30 MB L3 cache. Intel chystá i nové mobilní procesory s architekturou Raptor Lake. V minulosti se objevily zmínky např. o Core i7-13700H nebo Core i9-13900HK , nyní tu máme Core i7-13700HX a Core i9-13900HX. Pokud jde o, tento procesor by měl mít 8 výkonných jader P-Core a 8 úsporných E-Core, což znamená celkem 16 jader a max. 24 zpracovávaných vláken najednou. Základní frekvence má činit 2,1 GHz, Turbo by se mělo zastavit na hodnotě 5,0 GHz. Procesor unikl v databázi výsledků benchmarku Geekbench 5 v notebooku od Lenova, kde se ukázala také přítomnost 30 MB L3 cache.

Pokud jde o výsledky, ty se ale značně liší od těch předchozích. Jednovláknový výkon dosáhl na 1866 bodů (o 100 bodů více než 13700H), vícevláknový byl dokonce 15181 bodů (+4400 bodů). Tam je ale potřeba také uvést, že ve starším testu běžel procesor v průměru na 3,7 GHz, tentokrát to bylo 4,97 GHz. Abychom si to uvedli trochu do kontextu, jednovláknový výkon míří zhruba do oblasti desktopových modelů jako Core i5-12600K, vícevláknový někam mezi Core i7-12700K (14200 bodů) a Core i9-12900K (17300 bodů) předchozí generace desktopových procesorů. Překonává také dnes už starý 16jádrový Ryzen 9 3950X (14100 bodů), ale nedosahuje na novější (ale už také nahrazený) Ryzen 9 5950X (16500 bodů).



V notebooku Razer Blade 18 pak unikly výsledky procesoru Core i9-13900HX. Ten by měl mít základní takt 1,8 GHz a jeho Turbo se má dostat až na 5,4 GHz, nicméně v testu to bylo jen okolo 3,9 GHz. Procesor má také 8 jader P-Core, nicméně počet úsporných E-Core se zvyšuje na 16. Celkově tak disponuje 24 jádry a podporou 32 vláken. Jeho L3 cache dosahuje kapacity 36 MB.

V tomto případ tu máme jednovláknový výkon 2063 bodů, vícevláknový pak 20164 bodů. To znamená, že tento mobilní procesor dosahuje stejného výkonu jako někdejší nejlepší desktopový model Core i9-12900KS (cca 2070 bodů) a je lehce pod Ryzenem 5 7600X (2120-2130 bodů). Vícevláknovým výkonem výše zmíněný model 12900KS překonává (19000 bodů), má být také výkonnější než 12jádrový Ryzen 9 7900X (19300 bodů). Opět je ale otázkou, zda nás někdo s těmito testy netahá za nos.