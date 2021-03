Modder vybavil GeForce RTX 3070 16 GB paměti, karta funguje

NVIDIA ale pochopitelně těžko vypustí na trh RTX 3070 se 16 GB paměti, to můžeme spíše očekávat nové celkově lepší SKU, a to konkrétně slíbenou RTX 3070 Ti a je otázka, jakou paměťovou výbavu ta může vůbec mít. Nicméně dnes tu máme RTX 3070 vybavenou 16 GB paměti, kterou si vytvořil modder VIK-on. Jde o stejného člověka, který se na začátku tohoto roku pustil i do úpravy starší GeForce RTX 2070 , která také dostala 16 GB paměti, ovšem karta jako celek poté zrovna moc dobře nefungovala. Nyní to ale má být jiné.