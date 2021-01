Moddeři startují, Cyberpunk 2077 dostal i pohled třetí osoby

Cyberpunk 2077 naposledy dostal zmíněný hotfix na verzi 1.06 , která už by měla být mnohem vlídnější i k majitelům starších konzolí a od té doby CD Projekt Red už nepřinesli nic nového, takže je možné, že jako další aktualizaci připraví už slíbený velký lednový update, po němž má následovat další v únoru. Je totiž pochopitelné, že nyní se bude studio starat především o to, aby jeho hru vzali v Sony na milost a vrátili ji do svého obchodu. V této době ale Sony ještě stále nabízí peníze zpět

"PC Master Race" si ale už může užívat prvních modifikací, které jsou jako obvykle k dispozici i na NexusMods . Jde například o to, co bylo lidem zvyklým na Zaklínače upřeno, čili pohled třetí osoby . Ten v akci nemusí být až tak praktický, ale jiné to může být při pohybu městem, jak ukazuje přiložené video.

Zrovna tato modifikace prý ještě nefunguje stoprocentně, ale to se časem vyladí a rozhodně je to příslib toho, že Cyberpunk 2077 se postupně stane mnohem lepší hrou. Moddery snad budou pečlivě sledovat i vývojáři, kteří by se mohli řadou věcí inspirovat.





Jaké modifikace tu ale máme? Jak se dalo čekat, mnohé se týkají ladění výkonu a pak je tu také evergreen v podobě deaktivace úvodních obrazovek (videí) pro rychlejší spuštění hry. Pak může jít o různé podvůdky či vyloženě jen vizuální vylepšení ohledně naší postavy a jejího účesu, ovšem vedle toho je tu i možnost zcela odstranit chodce i vozy z ulic, a to ty, kteří tvoří pouze křoví. Jiný modder se pokouší o lepší chování vozů a motorek, další pak o lépe zpracovanou minimapu, realistické shadery, atd.

Modifikací, které se zaměřují na herní mechaniky a prostředí či prostě cokoliv jiného než výkon a kosmetické záležitosti, je zatím poskrovnu, ale to je pouze otázka času. Je také třeba počítat s tím, že řada z nich nemusí v novějších verzích hry fungovat a tak tomu bude neustále. Kdo tak nemá náladu aktivně se starat o svůj arzenál modů, ten ať si prostě počká na to, co přinesou sami vývojáři.

