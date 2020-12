Cyberpunk 2077 1.06 už neničí uložené pozice, je tu i utilita pro vyšší výkon

Verze 1.06 by měla velice zajímat také hráče se staršími konzolemi, neboť byla vylepšena správa paměti pro vyšší stabilitu hry. Třetí a poslední novinka se týká opraveného questu Second Conflict, z nějž již nemá mizet postava Dum Dum.

Máme tu ale jinou novinku, která by měla zajímat především majitele starších PC, respektive pro novější hardware s kartami RTX ji ani nelze doporučit. Jde o jistý EZ Optimizer , který má pomocí ladění obvykle nepřístupných voleb hry zajistit i velice vysoký nárůst výkonu. To se ovšem týká spíše starších sestav s kartami generace Pascal a podobně. Utilitu si můžeme stáhnout třeba přímo zde a poté je třeba už jen zkopírovat obsah archivu do složky s instalovanou hrou a spustit jej.