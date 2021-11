MSI MEG Z690 GODLIKE: ještě více plastu, než jsme čekali

Už základní deska MSI MEG Z590 GODLIKE se utápěla v plastových nástavbách, mezi nimiž ale sem tam prosvítá i nějaký ten kondenzátor, cívka, montážní otvor, header a slot. Designéři ve firmě MSI si tak asi řekli, že kvůli tomu odvedli špatnou práci, a tak si pro nás připravili novinku.

MSI MEG Z590 GODLIKE

Nová MSI MEG Z690 GODLIKE už nic neponechává náhodě a na odiv vystavuje ze svého PCB pouze patici a její bezprostřední okolí, které musí zůstat volné pro potřeby instalace chladiče. Vše ostatní má na sobě nějaký kryt, a to včetně slotů DIMM pro operační paměť a PCIe pro rozšiřující karty. Plastové kryty jsou pak stejně jako v předchozím případě brány jako příležitost vyřádit se s RGB podsvícením a opět tu máme i displej, který nám ukáže označení nainstalovaného procesoru a typ desky (abychom nezapomněli) a takt procesoru.

MSI MEG Z690 GODLIKE



Tentokrát už ale má jít o dotykový displej, protože proč by ne a ten bude mít úhlopříčku 3,5 palce. Vedle taktu procesoru bude umět ukázat aktuální napětí, anebo prostě grafiku, kterou jej necháme zobrazit.

Těžko odhadovat, co se pod masou plastu jinak skrývá a dostupné informace mluví jen o 22fázovém napájení procesoru a podpoře pamětí DDR5 až na 6666 MHz. Máme tu ale výše zmíněné obrázky ukazující samotné PCB , které už se svými rozměry 305 x 310 mm velice blíží pravému formátu E-ATX. Můžeme také vidět, že mnohé konektory a headery byly vyvedeny do boku, takže se uživatel nebude muset vždy potýkat s plastovým krytem, pokud bude chtít zapojit třeba jen USB porty z I/O panelu skříně. To samozřejmě za předpokladu, že demontáž těchto krytů nebude následovat hned po rozbalení desky.