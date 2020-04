MSI nabízí GeForce RTX 2080 Ti se 16Gb/s paměťmi

V souvislosti s tím můžeme připomenout hardwarový modding od TecLab , kde byla vytvořena "RTX 2080 Ti Super", a to výměnou původních 14Gb/s pamětí GDDR6 za 16Gb/s čipy. Jde tak v podstatě o to samé, co nám nyní MSI v rámci karty GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio nabízí oficiálně, přičemž my jsme se pak dozvěděli, že upravená karta zvládla benchmark Superposition Extreme s výsledkem 11460 bodů. To je velice slušné skóre, i když ne nejvyšší, jakého karty RTX 2080 Ti dosáhly. Můžeme ale vzít zavděk spíše tvrzením firmy MSI, že její nová karta je asi o 5 procent výkonnější než GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio.