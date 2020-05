MSI potvrzuje podporu Zen 3 na deskách s AMD 400 i s 16MB BIOSem

AMD se samo snaží balancovat mezi rozumně zajistitelnou podporou nových procesorů na starších deskách a slibem, že AM4 tu zůstane po dlouhé roky, což si zákazníci vyložili i tak, že budou moci provozovat nejnovější procesory na letitých deskách. Ale pak právě nastávají problémy s tím, že takové desky už nemusí mít dostatečnou kapacitu paměti EEPROM pro uložení BIOSu, kam by se vešly veškeré potřebné mikrokódy pro narůstající počet procesorů.

Právě i proto už AMD chtělo udělat letos tlustou čáru mezi Zen 2 a Zen 3, ovšem to mu nevyšlo a na nátlak veřejnosti slíbilo , že výrobcům desek umožní podporovat Zen 3 i na starších deskách. Je tak možné očekávat, že značkoví výrobci desek vesměs běžně nabídnou podporu Zen 3 i na 400 Series, čili konkrétně B450 a X470 a otázka je, jak to bude třeba na B350 nebo alespoň X370. I v případě těchto desek by procesory Zen 3 s vhodným BIOSem fungovat měly.

Dobře přitom známe řadu základních desek MAX, které společnost MSI nabízí jako verze vybavené 32 MB paměti EEPROM pro BIOS namísto dřívějších 16 MB. A my se nyní dozvídáme, že právě i na deskách MSI s B450 a X470 se 16MB EEPROM bude podpora Zen 3 zajištěna.

Jde jen o to, že podpora na deskách MAX bude "bezbolestná", respektive ji MSI může zajistit bez kompromisů. Zda to v případě desek se 16 MB paměti bude znamenat, že přijdou v rámci nových verzí BIOSů o podporu starších procesorů, anebo bude prostě jen stačit odstranit grafické uživatelské rozhraní plus některé funkce a obnovit starý dobrý textový režim, toť otázka. Dle zprávy serveru Hexus.net by to mohla být kombinace obojího a MSI bude tímto způsobem nabízet 'Selective Beta BIOS'.

To tedy znamená, že majitelé starších desek i procesorů pro AM4 by už neměli bezhlavě skákat po každé nové verzi BIOSu, neboť by mohli po jeho aktualizaci snadno skončit s nefunkčním počítačem. Výrobci desek ale snad budou před tímto nebezpečí dostatečně důrazně varovat, což je ostatně i v jejich zájmu.



