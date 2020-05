MSI představuje své desky řady MAG s Intel B460

Základní desky B460 jsou dle tiskové zprávy společnosti MSI (via VideoCardz ) už na trhu, respektive nyní by na něj měly proudit, takže v obchodech je zatím ještě nehledejme. Z nějakého důvodu se ale zatím neděje to, co se dalo očekávat, čili tu zatím nemáme záplavu tiskových zpráv různých výrobců desek o tom, že nové mainstreamové desky s B460 přicházejí.