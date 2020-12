MSI předvádí, jak funguje AMD Curve Optimizer

Procesory AMD by tak měly díky Curve Optimizer využívat své skutečné možnosti v rámci konkrétních kusů a ne společná nastavení, což umožní nová AGESA 1.1.0.0 Patch D. AMD už potvrdilo, že tato aktualizace bude k dispozici pro desky série 400 a samozřejmě i 500, a to od ledna příštího roku. Výrobci základních desek se ale podobnými novinkami rádi chlubí už předem a nyní se díky tomu můžeme podívat na to, co naměřila firma MSI.

Společnost MSI přitom vyzkoušela nový Curve Optimizer na starší desce B450 Tomahawk, která byla vybavena moderním procesorem Ryzen 9 5900X. Zapnout ji můžeme pouze v BIOSu a ne pomocí softwaru AMD Ryzen Master. Díky lepšímu vyladění napájecího napětí a taktů můžeme počítat s nižšími teplotami i spotřebou a vyššími takty i výkonem, ovšem je jasné, že to už bude záviset na konkrétním kusu procesoru. Horší výsledky by ale tato funkce přinést neměla, neboť základní nastavení křivky pro napětí a pracovní frekvence musí zvládnout všechny kusy, takže v tom nejhorším případě se nestane nic a nebude tu žádný rozdíl.

MSI hlásí, že v jeho případě se zvedl takt procesoru o 50 MHz v jednovláknovém testu Cinebench R20, což přineslo o 1,6 % vyšší výkon. V případě vícevláknového testu to bylo o trošku lepší a výkon se zvýšil o 2 % a frekvence o zhruba 100 MHz v průměru. Současně s tím ovšem klesly teploty v zátěži téměř o 4 °C, takže dohromady nejde o nic zanedbatelného, zvláště když jde jen o optimalizaci, kterou získáme zdarma v nových verzích BIOSu.

Dozvídáme se také, že MSI nastavilo pro Curve Optimizer hodnotu -15 a že po nastavení hodnoty -30 už byl systém nestabilní. Není jasné, co tyto čísla přesně znamenají, ale půjde asi o nějaký koeficient, kde bude platit, že čím vyšší negativní hodnotu zvolíme, tím agresivnější nastavení bude vyzkoušeno.

Curve Optimizer vypnutý CPU takt CPU teplota Cinebench R20 skóre Cinebench R20 - nT 4350~4550MHz 72,3 °C 8346 Cinebench R20 -1T 4900MHz Max 68,6 °C 630 Curve Optimizer = -15 CPU takt CPU teplota Cinebench R20 skóre Cinebench R20 - nT 4450~4675MHz 72,1 °C 8513 Cinebench R20 - 1T 4950MHz Max 67,3 °C 640

MSI hodlá vypustit do světa nové verze BIOSů s Curve Optimizer nejdříve pro desky B450 AX, a to během příštích týdnů. Ostatní desky se dočkají asi až příští rok.

