MSI přináší taktování pomocí BCLK na desku s B660 pro paměti DDR4

Intel se rozhodl nezměnit svou politiku ohledně odemknutých a uzamknutých násobičů svých procesorů, což je ovšem vzhledem k jeho nabídce pochopitelné. AMD totiž na rozdíl od Intelu nabízí obvykle méně modelů desktopových procesorů, které tak nebývají odlišeny třeba jen takty. Intel tak nabízel a nabízí odemknuté násobiče jen u takových procesorů (až na občasné výjimky), které už stejně sedí na vrcholu své skupiny a slabší modely, byť se stejným počtem jader nebo i stejnou kapacitou cache, jsou uzamknuté.

Díky tomu může Intel nabídnout více modelů se stejnou výbavou, které se liší svými takty a nehrozí přitom, že by si lidé kupovali levnější modely a ty taktovali na úroveň silnějších a dražších. Ovšem v případě moderních Alder Lake je i to možné, a sice díky generátorům taktů pro BCLK , které jsou umístěny na některých deskách. Problém je ale v tom, že šlo dosud zpravidla o drahé desky a navíc obvykle pro paměti DDR5, čili nemá žádný smysl si pořizovat drahou desku proto, abychom mohli taktovat levnější procesor.

Nyní ale přichází na scénu deska MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4, čili model s mainstreamovým čipsetem Intel B660 a sloty pro DDR4, přičemž písmeno M ukazuje, že jde o desku formátu Micro-ATX.



MSI MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 má obsahovat generátor taktů RC26008 od firmy Renesas, což má značit právě Max v jejím názvu. Na trhu je totiž už MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4, kterou lze sehnat za ceny pod 4500 Kč. Model Max tak bude zřejmě dražší, ale o kolik, to zatím není jasné. Vypadá to tak, že nepůjde o jeden z nejlevnějších modelů s B660, ale pokud nám jde o taktování, tak bychom stejně neměli sahat po levných deskách, jejichž napájecí systém by na svou práci nemusel stačit