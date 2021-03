MSI propaguje těžbu na svém herním notebooku

My dobře víme, že moderní herní notebooky se dnes používají pro těžbu i na velkých farmách, což je bezprecedentní případ, nicméně MSI ve svém testu nic takového nepropaguje. Zkoumá spíše možnosti těžby z hlediska běžného uživatele, který si daný notebook zakoupí především pro vlastní potřebu a to je zásadní rozdíl mezi tímto případem a tím, co zveřejnila firma ZOTAC.

MSI využilo konkrétně notebook GE76 Raider vybavený grafickou kartou GeForce RTX 3080 (Max-P) a procesorem Core i9-10980HK, přičemž obě tyto komponenty byly zapojeny do těžby prostřednictvím platformy NiceHash pomocí algoritmu DaggerHashimoto. MSI si pochopitelně vybralo výkonný hardware i s ohledem na verzi GPU, které má strop až na 155 W. Další podrobnosti o testu a především jeho nastavení se ale nedozvíme.

Máme tu ale tabulku s výsledkem 52,8 MH/s, který se téměř vyrovná výkonu desktopové GeForce RTX 3070. Zhruba po měsíci by měl následovat další článek, v němž nám MSI prozradí, zda byla takováto těžba na notebooku výdělečná. Mezitím si prý můžeme sami pořídit svůj herní notebook, zvýšit si s jeho pomocí "pasivní příjem a zároveň si užívat her". Opravdu zároveň to asi půjde těžko, ale je jasné, jak to autor myslel.

