MSI ukázalo Alder Lake-S pod heatspreaderem, jak jsou velké?

Už řadu dní víme, že procesory Alder Lake-S budou využívat dva různé čipy . Oba budou zahrnovat integrovanou grafiku s 32 EU a pak tu bude verze s 8P+8E (Golden Cove a Gracemont) a druhá nabídne 6P+0E (či 6C+0A, označení se různí). Je tak zřejmé, že jakýkoliv desktopový Alder Lake využívající i slabší jádra bude založen na větším čipu, čili Intel během příštího týdne přijde na trh zatím jen s verzí 8P+8E, na níž bude založeno i Core i5-12600K/KF. Veškerá další a slabší Core i5 nové generace budou využívat menší čip, neboť ta nebudou mít žádná slabší jádra.

Velké desktopové jádro s 8P+8E tak bude určeno pouze pro Core i9, Core i7 a jeden jediný Core i5, respektive dva (verze K a KF). Ovšem i tento čip je s rozměry 20,5 x 10,5 mm výrazně menší než Core 11. generace (Rocket Lake-S) měřící 24 x 11,5 mm. V případě 6jádrového čipu to jsou rozměry 15,5 x 10,5 mm. Čipy také vypadají na to (a text v obrázku to potvrzuje), že Intel namísto běžné teplovodivé pasty použil pájku, čili tzv. delidding, čili odstranění heatspreaderu pro zajištění kvalitnějšího přenosu tepla do těla chladiče v takovém případě není zrovna snadné a ani by nemuselo mít žádný smysl.





2, čili menší z nich je velký zhruba jako dva 7nm čiplety Zen 3 firmy AMD (cca 81 mm2). K nim ale musíme pochopitelně přičíst ještě I/O jádro, ale to je vyráběno už jiným (12nm) procesem, takže i z toho důvodu nelze tyto procesory přímo srovnávat. Můžeme však uvést to, že někde mezi oba Alder Lake-S může svou velikostí zapadnout moderní Máme tu tak nové 10nm čipy velké asi 215 a 163 mm, čili menší z nich je velký zhruba jako dva 7nm čiplety Zen 3 firmy AMD (cca 81 mm). K nim ale musíme pochopitelně přičíst ještě I/O jádro, ale to je vyráběno už jiným (12nm) procesem, takže i z toho důvodu nelze tyto procesory přímo srovnávat. Můžeme však uvést to, že někde mezi oba Alder Lake-S může svou velikostí zapadnout moderní APU AMD Cezanne velké 180 mm2 , čili lze říci, že velikostně jde o srovnatelné čipy.

Celkově si ale Intel chystá přinejmenším čtyři verze Alder Lake, neboť dvě z nich budou mobilní. Alder Lake-P má využívat 6P+8E a Alder Lake-M pak 2P+8E, přičemž první jmenovaný má být ještě o malinký chlup větší (217 mm2) než Alder Lake-S s 8P+8E. Důvod je jednoduchý, mobilní verze totiž využijí lépe vybavenou integrovanou grafiku s 96 EU.

Nakonec se od MSI (via VideoCardz ) dozvídáme, že nejteplejší body (thermal hotspot) se budou u dvou desktopových čipů nacházet na trošku jiných místech, což by prý mohlo trošku vadit výrobcům chladičů, ale zde samozřejmě závisí na zpracování jejich základny a těžko by také mělo jít o nějaký zásadní problém. Popisky na obrázku jsou mimochodem prohozeny.

