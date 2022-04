MSI umožní přetaktování Ryzenu 7 5800X3D na MEG X570

Před několika měsíci jsme řešili podporu instrukcí AVX-512 na procesorech Intel Alder Lake-S, v jejichž případě se také výrobci desek vzpírali přání Intelu a umožňovali tyto instrukce zapnout. Zlom nastal v době, kdy měly nastoupit procesory vybavené pouze jádry P, v jejichž případě by se daly AVX-512 zapnout bez penalizace v podobě nutnosti deaktivovat slabší jádra S. Intel proto přišel s novým mikrokódem, který to znemožňoval. A když už to vypadalo, že se opět objeví cestička okolo, dozvěděli jsme se o tom, že Intel odstřihne AVX-512 přímo v samotném křemíku a bylo po ptákách.