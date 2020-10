MSI uvádí černočerné desky MEG B550 UNIFY

MSI tak uvádí na trh konkrétně dvě nové desky, a to MEG B550 UNIFY a MEG B550 UNIFY-X, jež budou obě k dispozici v černém provedení s černými doplňky a v oficiální zprávě se dokonce píše, a to doslova, že výrobce "eliminoval všechny zbytečné RGB LED". Že by šlo o jeden z prvních závanů svěžího větříku v době, kdy vrcholí kolotočová RGB mánie? Vypadá to, že výrobci si začínají uvědomovat, že v dnešní době se mohou odlišit tím, když na rozdíl od jiných nepoužijí barevná světýlka.

MSI se také pochlubilo přetaktovaným procesorem Ryzen 5 3600XT na 6155,35 MHz , a to pochopitelně v rámci extrémního přetaktování s využitím tekutého dusíku, nicméně zde jde právě především o desku a její schopnosti. Tou byla konkrétně MEG B550 UNIFY, i když šlo asi spíše o model X, ale to je v podstatě jedno.

Rozdíl mezi MEG B550 UNIFY a MEG B550 UNIFY-X je dle dostupných informací totiž pouze ten, že verze X bude mít jen dva sloty pro DDR4 a jako taková bude určena jako speciál právě pro taktovací pokusy, který slibuje "čistší signál pro paměti". Druhá bude mít obvyklý počet čtyř slotů DIMM, ale jinak obě shodně nabídnou čtyři chlazené pozice pro M.2, z nichž tři nabízí PCIe 4.0 x4 s až 64 Gb/s propustnosti.

Dále tu máme celkem 14+2 fáze napájení s 90A stupni a cívkami Titanium III. Pro normální taktovací pokusy tak bude energie skutečně více než dost. Chlazení pak zajišťují pouze pasivy napojené na plochou heatpipe.

Výbava moderních desek a zvláště těch lepších už obvykle nese rychlejší Ethernet, což platí i zde. Máme tu 2,5GbE a navíc také Wi-Fi 6 AX.

Už dříve jsme se dozvěděli , že deska MEG B550 UNIFY-X má přijít s cenou 299 USD a model MEG B550 UNIFY pro běžné použití bude o trošku levnější s cenou 279 USD. Ale i tak, pro běžné sestavy bude pochopitelně stačit i mnohem levnější základ.

