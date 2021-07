Musk odmítl "dump", ale připustil "pump" a opětovné přijímání Bitcoinu Teslou

Elon Musk je hodně kontroverzní osobou a jeho poslední vystoupení na kryptoměnové konferenci B-Word, kterou pořádá Crypto Council for Innovation, se neobešlo bez výroků, které by tak také šlo označit. Vyjádřil se např. k obviněním z pump-and-dump schématu. V tom jde o to, že jeho strůjce investuje do nějakého produktu, který následně začne propagovat (pump). Až cena vyleze dostatečně vysoko, vše prodá a má velký zisk (dump). Bublina pak obvykle v důsledku toho praskne a jiným investorům pak při klesajících cenách zbydou oči pro pláč, pokud nestihnou prodat dostatečně včas. Obvinění pramení z častého vyjadřování Muska na adresu kryptoměn i toho, že Tesla do Bitcoinu investovala 1,5 mld. USD. To vše přispívá k tomu, že je Musk obviňován ze záměrné manipulace ceny.

Na konferenci pak Musk prohlásil: "I might pump, but I don't dump..." V podstatě se přiznal k manipulacím směrem nahoru (resp. k tomu, že Bitcoin podporuje), ale ne kvůli tomu, aby ho pak následně prodal a inkasoval. Tvrdí, že by byl rád, kdyby Bitcoin uspěl. Tyto výroky mu ale asi moc popularity nepřidají zejména kvůli tomu, že Bitcoin je energeticky velmi náročný a jde v podstatě proti filozofii Tesly, která se propaguje jako ekologický podnik.



To vše ještě prohlubuje opětovné potvrzení, že Tesla zvažuje zase začne přijímat Bitcoiny. Takovou možnost Musk naznačil v červnu , kdy řekl, že se tak stane, až bude Bitcoin zelenější. Na konferenci řekl, že se chce do problému více ponořit a zjistit, jak velké je procento obnovitelných zdrojů využívaných k těžbě Bitcoinu. Pokud je kolem 50 % nebo více (což dle jeho slov pravděpodobně je) a bude tu trend k jeho navyšování, Tesla pravděpodobně obnoví přijímání BTC.

