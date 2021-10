Musk říká, že vlády kryptoměny nezničí, mohou je jen zpomalit

Elon Musk je jedním z těch, kteří jsou jejich příznivci. Není ani moc divu, ostatně jeho projekt X.com a posléze PayPal se také týkal peněžnictví a náhrady stávajícího zkostnatělého bankovního systému. Kryptoměny v podstatě pokračují a rozvíjí to, kde PayPal skončil. Ten se sice stal částečnou alternativou pro banky, ale už ne pro samotné měny, což se kryptoměnám

Kryptoměny jsou dnes velkým tématem aje jedním z těch, kteří jsou jejich příznivci. Není ani moc divu, ostatně jeho projekt X.com a posléze PayPal se také týkal peněžnictví a náhrady stávajícího zkostnatělého bankovního systému. Kryptoměny v podstatě pokračují a rozvíjí to, kde PayPal skončil. Ten se sice stal částečnou alternativou pro banky, ale už ne pro samotné měny, což se kryptoměnám v některých případech daří . Na konferenci Code 2021 se tak Musk opět vyjádřil k celému tématu.

Předpokládá, že kryptoměny snižují sílu centralizovaných vlád a těm se to jistě nelíbí. Přidal však, že podle jeho názoru není možné zničit kryptoměny, ale je možné zpomalit jejich růst (ne nutně finanční hodnotou, spíše měl na mysli rozšířením a akceptováním). Musk doporučil vládám nedělat žádné kroky proti kryptoměnám, jak to už nějakou dobu dělá Čína, a ani je neregulovat. U Číny vedle vytváření paralelního platebního systému, který se nehodí vládě, vidí problém i v elektrické energii. Čína poslední dobou bojuje s nedostatkem elektrické energie a výpadky v jejich dodávkách. Tohle dle Muska může také hrát svou roli.

Zde by bylo dobré ještě připomenout, že boj proti kryptoměnám zde z tohoto důvodu dává smysl (to neznamená, že je to i skutečným důvodem). Čína je posedlá elektromobilitou a je pro tento její cíl potřeba elektrickou energii, kterou právě kryptoměny ve velkém odčerpávají (celosvětová spotřeba energie pro těžbu Bitcoinů se obvykle pohybuje okolo 4násobku toho, co je celosvětová spotřeba elektromobilů). Nicméně, současně z toho důvodu si Musk pod sebou kvůli propagaci energeticky neefektivních kryptoměn docela podřezává větev, byť přiznává, že je chce v Tesle používat, až budou efektivnější a těženy pomocí zelenější energie.



