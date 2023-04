Musk tvrdí, že vláda měla přístup k DM na Twitteru, zaměstnanci to popírají

a Twitter, to je jedna kontroverzní zpráva za druhou, a to už i dlouho předtím, než se rozhodl tuto síť koupit. V posledních dnech jsme tu měli např. založení společnosti X.AI Corporation , která by měla vyvíjet systémy umělé inteligence, jež by měly najít své využití např. i na Twitteru. Vody rozvířil také svými vyjádřeními v nedávném rozhovoru s Tuckerem Carlsonem pro FOX News. Zde totiž řekl, že míra, se kterou měly různé vládní organizace plný přístup k soukromým zprávám (SZ, resp. DM - Direct Message) uživatelů na Twitteru, ho doslova šokovala. Podotkl také, že o takovém přístupu neměl dříve ponětí.