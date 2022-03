Muskovy Starlinky Ukrajině skutečně pomohly, nahradily hackery vyřazené spojení

Ještě během konce února byly na Ukrajinu dodány potřebné terminály, s jejichž pomocí byla v této zemi zprovozněna síť systému Starlink. Tomu ale předcházela jedna událost, a sice vyřazení desetitisíců satelitních modemů na Ukrajině i v některých sousedních zemích. To se událo právě v době spuštění invaze a je to pochopitelně přičítáno ruským hackerům pracujícím pro vojenskou zpravodajskou službu GRU. Ta měla už dříve stát za hackem ukrajinské Centrální volební komise, a to v roce 2014 a v následujících letech také napadala ukrajinské energetické systémy.

terminály Starlink pro Ukrajinu

Napadené satelitní modemy byly součástí evropské sítě Viasat a konkrétně pod ni spadající KA-SAT. Dle zástupce ukrajinské vlády (organizace SSSCIP ) byli v některých případech tímto útokem postiženi i běžní uživatelé, ale ten se především zaměřil na vojenské složky a na samotném začátku invaze způsobil velice závažné problémy v komunikaci ukrajinské armády.

Včasná reakce Elona Muska na žádost ukrajinského vicepremiéra Mychajla Fedorova tak byla velice důležitá, ostatně Musk dokázal zařídit, aby Ukrajina měla možnost využít první terminály během následujících 24 hodin. Poté ještě vypravil dvě další pozdější dodávky.

Během prvních dnů měl systém Starlinku dle Muska odolávat veškerým pokusům o jeho vyřazení, které měly zahrnovat hacking i rušení, čili zůstaly funkční do těchto dní. Ukrajina tak Starlink využívá i nadále, ovšem ten jí nejvíce pomohl právě během prvních dní invaze, o čemž se zmínil také bezpečnostní výzkumník Dimitrij Alpetrovič ze Silverado Policy Accelerator, dle nějž mohl mít útok na KA-SAT jinak velice vážné důsledky a vliv na akceschopnost ukrajinské armády. Ale to se nestalo, a tak to pochopitelně nelze tvrdit s jistotou.

