Muž naletěl falešnému Elonu Muskovi, přišel o BTC za 12,2 mil. Kč

O podvodech (scamech), kdy se útočníci vydávali za známé osobnosti, jsme už psali několikrát. Není to ani tak dávno. Jedna z velkých podvodných kampaní proběhla v minulém létě, kdy se útočníci vydávali např. za Billa Gatese nebo Elona Muska. A právě díky tomu, že Musk často tweetuje o kryptoměnách, v poslední době zejména o Dogecoinu, je také častým terčem těchto útoků. Resp. terčem jsou ti, kteří si myslí, že jsou na účtu pravého Elona Muska.

autor: MichaelWuensch, public domain ( Pixabay

Jeden Němec na podobný scam naletěl a přišel o opravdu mnoho peněz (resp. kryptoměny v obrovské hodnotě). Dle jeho slov se večer s ženou dodívali na Netflix a odebrali se spát, když muž při hraní si s mobilem narazil na tweet "Elona Muska" s textem "Dojo 4 Doge". Pod tím byl odkaz na stránku, kde bylo slíbeno, že když odešle cokoli od 0,1 do 20 Bitcoinů, tento "Musk" je pošle zpět. Aby se zvýšilo napětí, nesmělo chybět odpočítávání akční nabídky, takže to se zastře mysl nejednomu člověku. Nicméně už dobře víme, že jde o velmi starý trik, na který se stále nachytávají další a další lidé.

Muž byl trochu podezíravý, takže si chtěl ověřit, že jde o pravého Muska. Modrá fajfka u tweetu byla, šlo tedy o ověřený účet, takže do toho šel naplno. Poslal všech svých 10 Bitcoinů, což je v tuto dobu 12,2 mil. Kč, a ještě dva dny zpět to bylo 13,5 mil. Kč. Čekal 20 minut, než skončí odpočet a pořád se nic nedělo. Nakonec si uvědomil, že udělal obrovskou chybu. Vyhodil do vzduchu peníze pro rodinu, jeho předčasný odchod do důchodu, rodinné dovolené, vše. Není divu, že tu noc nespal a snažil se scammery přesvědčit ať mu kryptoměnu vrátí. Ty pochopitelně nepřesvědčil. V Amsterdamu celou událost sledovali analytici ve Whale Alert, kteří monitorovali bitcoinovou adresu, na kterou přicházely kryptoměny, ale nemohli s tím nic dělat. 10 BTC v jedné transakci byl rekord.

Otázkou tak možná zůstává, kdo se naboural Elonovi Muskovi do Twitteru? Nikdo. Nebyl to účet pravého Elona Muska, přestože nesl jeho jméno a byl ověřený. K tomuto triku se obvykle využívá hack jiných menších ověřených účtů, které ve vhodnou dobu akorát změní své jméno, ikonku, přičemž ověření zůstává. Přestože Twitter má ochranu proti použití stejného i podobného jména v případě některých osobností a Muskovo je mezi nimi, zde si hackeři dopomohli např. mezerami mezi písmeny.

