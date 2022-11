Muž z Číny se musí omluvit Tesle a zaplatit odškodnění za pomluvu

Tesla v Číně vyhrála soudní spor s jedním z řidičů těchto elektromobilů. Pan Wen měl Teslu Model X a stěžoval si, že jeho auto při cestě z Čeng-čou do Fu-jangu zničehonic zpomalilo ze 100 km/h na 60 km/h. Namítal, že za vysokou cenu vozu by očekával bezpečnost a ne sebevražednou hračku. Připomeňme však, že fantomové brzdění není neobvyklým problémem bezpečnostních asistentů, což zdaleka neplatí jen pro Teslu. I když automatické brzdění dle studií

snižuje počet nehod skoro o polovinu , umí také nepříjemně překvapovat. Podle Wena brzdy nefungovaly správně a celý problém se snažil rozmáznout po čínských sociálních sítích. Současně tvrdil, že se ho ani Tesla nesnažila kontaktovat. Kvůli problému chtěl, ať mu Tesla zaplatí vrátí nejen pořizovací cenu (v přepočtu údajně okolo 5 mil. Kč), a aby to nestačilo, chtěl rovnou její 3násobek. Společnost obvinil z podvodu.

A tady si sám zavařil. Ukázalo se totiž, že servisní centrum Tesly muže skutečně kontaktovalo a opakovaně mu nabízelo servisní prohlídku a případnou opravu, což ale muž opakovaně odmítal. Navíc byl ve svých výpovědích nekonzistentní a každou chvíli tvrdil něco jiného. Pozdější prohlídka vozu ukázala chybu na ABS čidle u pravého předního kola.

Výsledkem je, že se kvůli svým lžím musí Tesle veřejně omluvit v novinách (Henan Legal New) a zaplatit společnosti odškodnění 10 tisíc juanů (33 tisíc Kč). Není to poprvé, co se nějaký uživatel Tesly musel automobilce omlouvat. V roce 2020 ztratil kontrolu nad vozem řidič Tesly Model 3 a rovněž obvinil automobilku z toho, že mu prodala auto s vadnými brzdami. Nakonec se ukázalo, že šlápl na špatný pedál, což tehdy nechtěl přiznat. I poté, co se navíc jeho pochybení prokázalo, pokračoval v pomluvách. Finální verdikt mu vedle veřejné omluvy přikázal zaplatit Tesla odškodnění 50 tisíc juanů (166 tisíc Kč). Muž později svou chybu přiznal, že si vše ve vzteku na sebe samého skutečně vymyslel. Nyní je otázkou, jak se vyvrbí poslední nehoda z Číny, kdy jel řidič přes 2,5 km zběsilou jízdou, při níž zemřeli dva lidé.