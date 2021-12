MyDrivers: NVIDIA si objednala 5nm GPU Lovelace a musí za ně platit dopředu

NVIDIA se dnes nedá považovat za jednoho z největších zákazníků firmy TSMC, neboť většina objemu její produkce spadla do klína firmě Samsung. Jde samozřejmě o 8nm čipy GA102 a slabší GPU. Amperovské akcelerátory GA100 už vyrábí továrny TSMC pomocí 7nm procesu, ale i když jde o obrovské čipy tvořené 54 miliardami tranzistorů, není jich tolik v porovnání s objemem výroby herních GPU. Datacentrová divize sice s necelými 3 miliardami tržeb už tolik nezaostává za herní divizí (3,22 mld. USD), ovšem moderní GPU akcelerátory jsou tvořeny nejen 7nm GA100, ale právě i 8nm herními GA102 a jinými.

Právě proto má svůj smysl, když se od MyDrivers dozvídáme, že TSMC od firem jako Apple, AMD, MediaTek, čili zkrátka od svých největších zákazníků, nevybírá předem vysoké zálohy . V případě NVIDIE je to ale prý jiné a ta by měla platit naopak vysoké zálohy, pokud chce využít 5nm kapacity pro svou příští generaci Ada Lovelace (či snad i Hopper).

Jedním dechem ale můžeme dodat, že zrovna NVIDIA díky svým tržbám by si takové zálohy měla dovolit. Krize po nástupu Turingů, kdy měla NVIDIA v zásobě ještě obrovské množství neprodaných Pascalů, je už dávno zapomenuta a nyní má firma za sebou už osmý růstový kvartál, v němž se dostala na tržby 7,1 miliardy dolarů a rozhodně to nevypadá, že by měla v nejbližší době krvácet a spíše bude hledat všechny možné způsoby, jak navyšovat svou produkci, aby mohla dále zvyšovat tržby.

Konkrétně se dozvídáme, že NVIDIA už měla firmě TSMC v 3. letošním kvartálu zaplatit již 1,64 miliardy dolarů a tuto zimu ji ještě čeká další platba ve výši 1,79 miliard, čímž to přitom nekončí. Celá dohoda má NVIDII přijít na 6,9 miliard dolarů, z nichž výrobci čipů dostanou velkou část dříve, než NVIDIA dostane pro účely prodeje byť jen jediný čip. Píšeme výrobci čipů, neboť nemá jít jen o TSMC, ale také o Samsung, z čehož by tak vyplývalo, že část výroby bude svěřena Jihokorejcům.



