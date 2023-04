Nvidia se možná umoudří, GeForce RTX 4060 Ti má údajně stát 399 USD

Nvidia si při své cenotvorbě hodně věří a jak se zdá, dlouho s ní neměla příliš velké problémy. Navzdory vysokým cenám jsou její prodeje poměrně solidní. Před dvěma týdny nicméně představila novou RTX 4060 Ti už tuto chybu nezopakuje.

si při své cenotvorbě hodně věří a jak se zdá, dlouho s ní neměla příliš velké problémy. Navzdory vysokým cenám jsou její prodeje poměrně solidní. Před dvěma týdny nicméně představila novou GeForce RTX 4070 , která cenou svým způsobem pozitivně překvapila. Vzhledem k vysokým částkám za ostatní modely řady RTX 4000 bylo docela potěšující, že se ze 799 USD za RTX 4070 Ti dostala až na 599 USD u RTX 4070 a cena nezačínala číslicí "6". Bohužel i tato částka je o 100 USD vyšší, než co stála předchozí RTX 3070, a zdá se, že zákazníci to v obchodech dávají Nvidii znát. Nevypadá to, že by prodeje RTX 4070 byly zrovna nějak vysoké, a proslýchá se, že by měla Nvidia dokonce omezit jejich výrobu. Nyní kolují internetem zákulisní informace, že se možná poučí a uuž tuto chybu nezopakuje.

Hovoří se totiž o tom, že Nvidia u nové GeForce RTX 4060 Ti nezmění cenu ve srovnání s předchůdcem, a ta se tak dostane na 399 USD. Pokud by se tak stalo, nové grafické karty by se mohly s cenou přiblížit 10tisícové hranici v korunách. Pod ní bychom to asi čekat neměli, ale někde mezi 10,5-11 tisíci by to v takovém případě být mohlo. Osobně bych nevylučoval nějakou střední možnost, tedy že se Nvidie zastaví někde na půl cesty a karty nebudou ani za 399 USD jako u předchůdce, ale ani nezachová cenový skok mezi xx70 a xx60 Ti v podobě pouhých 100 USD (tedy cenu 499 USD). Nabízí se např. cena 449 USD, ale také různé další částky. Prozatím však zůstaňme u toho, že poslední zákulisní informace hovoří o 399 USD. Do uvedení karet ještě zbývá patrně několik týdnů a asi by nás nepřekvapilo, kdyby se kolem cen objevilo ještě několik nových úniků (a na větší míru jistoty s úniky je v tomto ohledu ještě trochu brzy).



GeForce RTX 4060 Ti

GeForce RTX 4060

GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060

Počet CUDA jader

4352 3072 4864 3584 Základní takt

2310 MHz - 1410 MHz 1320 MHz Boost takt

2535 MHz - 1665 MHz 1777 MHz FP32 výkon

22 TFLOPS - 16,2 TFLOPS 12,74 TFLOPS Paměti

8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Rychlost pamětí 18 Gbps 18 Gbps 14 Gbps 15 Gbps Paměťová sběrnice

128-bit 128-bit 256-bit 192-bit Paměťová propustnost

288 GB/s 288 GB/s 448 GB/s 360 GB/s TGP

160 W 115 W 200 W 170 W

Naproti tomu ohledně specifikací karet už panuje poměrně jasná představa. A vzhledem k tomu, že se RTX 4060 Ti proti předchůdci nějak extrémně neposune, dávala by cena 399 USD i smysl. Ostatně počet CUDA jader se nejenže nezvýší, ale dokonce asi o 10 % sníží. Karty to chtějí dohnat mnohem vyšším taktem, Boost má být 2535 MHz, zatímco u předchozí generace byl jen 1665 MHz, což je více než poloviční nárůst. Hrubý výkon čipu by se tak měl dostat ze 16,2 na 22 TFLOPS (nárůst o 36 %).

Bohužel paměti jsou zklamáním. Zde se podle všeho zůstane na 8 GB, což bylo málo už u předchozí generace, natož dnes. A aby toho nebylo málo, hovoří se o zúžení paměťové sběrnice na polovinu, tedy z 256 na pouhých 128 bitů. Ačkoli se mají použít rychlejší paměťové čipy, mělo by to stále znamenat pokles paměťové propustnosti ze 448 na 288 GB/s (-36 %). Potěšující zprávou je, že se má snížit TGP karet z 200 W na 160 W, takže by se mainstream konečně mohl zase dočkat trochu rozumnějších spotřeb GPU.