Náhrada vodních přehrad? Voda se má svážet dolů elektronáklaďáky

z IIASA (International Institute for Applied System Analysis) má vskutku zvláštní nápad, jak generovat elektrickou energii. V podstatě jde o něco podobného jako u vlaku Infinity Train v Austráli, který sváží železnou rudu. Tam šlo o to, že těžký vlak sjel z kopce dolů a dobil si své baterie, přičemž nahoru jel v podstatě jen na rekuperovanou energii a nikdy tak nepotřeboval dobíjet. Huntova myšlenka je v lecčem podobná, nicméně zatímco u vlaku to hodně dávalo smysl, zde se hledá podstatně komplikovaněji.

Ideou je náhrada vodních přehrad. Ty by chtěl nahradit elektrickými nákladními auty. V podstatě by šlo o to, že elektrická cisterna by vyjela nahoru, tam by do ní byla napumpována voda, vůz by sjel dolů a rekuperací vyrobil elektřinu. Dole by vodu vypustil, odevzdal nabitou baterii a dostal částečně vybitou, která by ale měla postačit na vyjetí kopce nahoru. Otazníky vzbuzuje především to, proč vozit vodu dolů z kopce, když tam teče sama od sebe.

A zde se dostáváme k tomu, co si vlastně o celé věci myslet, poněvadž nápad má i některé dobré postřehy. Argumentem pro nákladní vozy je to, že stavba přehrady a zalití krajiny má na přírodu negativní vliv. Není třeba velkých staveb, tunelů a systém ani nenarušuje přirozený tok vody včetně cest pro ryby. Další výhodou má být nižší cena cca 30-100 USD za MWH proti 50 až 200 USD za MWh u klasických vodních přehrad. Každopádně se dá předpokládat, že by se tímto způsobem dal vyrobit jen maličký zlomek elektřiny, který by na stejném místě mohla vyprodukovat klasická vodní elektrárna (na druhou stranu by se systém dal použít tam, kde by vodní elektrárna stát nemohla). Přesto Hunt tvrdí, že by projekt Electric Truck Hydropower mohl vygenerovat ročně 1,2 PWh (4 % celosvětové produkce elektřiny).



Na druhou stranu se musí vybudovat stanice, kde dojde k napumpování a vypuštění vody včetně výměny baterií a jejich připojení k elektrické síti. V neposlední řadě se nesmí zapomenout na samotné nákladní vozy a baterie do nich, což je problém, stejně jako zvýšené opotřebení silnic v hornatém terénu. Co si o tomto nápadu myslíte vy?

