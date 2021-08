Nákup Giphy Facebookem možná neprojde přes britského regulátora

Facebook kupuje projekt GIPHY. Ten je dodavatelem animovaných GIFů, které lidé používají v konverzacích na nejrůznějších místech Internetu, v komunikátorech, sociálních sítích a podobně. Britský regulátor Competition and Markets Authority’s (CMA) ale v tomto vidí nemalý problém, který může ovlivnit konkurenční prostředí mezi jednotlivými sociálními sítěmi a trh s digitální reklamou. CMA říká, že služby Facebooku, jako je samotná síť, WhatsApp a Instagram, využívá 80 % uživatelů Internetu a jde o 70 % času, který lidé stráví na sociálních sítích. GIPHY pod taktovkou Facebooku by ale v řeči těchto čísel mohlo být velmi problematické.

CMA se totiž bojí, že by Facebook mohl ostatním platformám (např. TikTok, Twitter a další) omezit přístup do GIPHY, nebo by cenou mohlo být více dat o uživatelích, což by Facebooku mohlo opět pomoci lépe profilovat více uživatelů. To souvisí i s tím, že jedinou významnější alternativou je Google Tenor. Samo GIPHY vydělávalo peníze reklamními animovanými GIFy (v Británii s plánem rozšíření do USA), ale tento byznys Facebook posléze zařízl. Díky tomuto programu bylo GIPHY reklamním konkurentem Facebooku. Facebook jako takový má 50 % reklamního trhu v Británii, který má hodnotu 5,5 mld. liber.



