NASA Mars Helicopter stále slouží, mise byla prodloužena do září

NASA Mars Helicopter tak má pozoruhodnou výdrž na to, že jde o malý dron se zcela běžnou elektronikou, který se měl původně předvést jen v pěti leteckých pokusech během jednoměsíční kampaně. Nyní už je Ingenuity na Marsu více než rok (Perseverance s ní přistál 18. února 2021) a za měsíc už to bude rok, co se na něm poprvé proletěla