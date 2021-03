NASA napodruhé úspěšně otestovala raketu SLS se čtyřmi RS-25

NASA poprvé vyzkoušela statický zážeh SLS se čtyřmi motory RS-25 už v lednu, ovšem tehdy byl test nouzově zastaven už po 67 sekundách zážehu, ačkoliv měl trvat déle než osm minut, aby odpovídal opravdovému startu rakety a spotřebování dostupných zásob paliva.

Později jsme se dozvěděli, že NASA si tento test raději zopakuje, a to opět ve Stennisově vesmírném centru v Mississippi, což mělo proběhnout už v únoru, ale nakonec byl hlavní stupeň SLS zažehnut včera.

Nyní již čtyři motory RS-25 pracovaly 8 minut a 16 sekund, než byly opět vypnuty, a tento test zvaný hot fire tak lze považovat za úspěšné zakončení celé testovací kampaně Green Run. Vyzkoušený stupeň rakety SLS tak už může být odeslán na Floridu, kde bude využit pro misi Artemis I, která vyšle zatím prázdnou loď Orion k obletu Měsíce a návratu zpět na Zemi.

Čtyři RS-25 během tohoto testu vyvíjely přes 730.000 kg tahu a tohoto plného výkonu dosáhly sedm sekund po zážehu. A nešlo jen o to, NASA v průběhu testu zkoušela ovládání vektoru tahu, zvýšení výkonu až na 109 % nominálního a také jeho snížení, což rovněž všechno odpovídalo tomu, co raketa bude muset předvést i v ostrém startu. Motory při tom spálily kolem 2,8 milionu litrů kapalného vodíku a kyslíku, které do centra dopravilo 114 cisteren a šest říčních člunů. Hluk a plameny z motorů pak krotilo obrovské množství rozprašované vody.

zážeh krátce před 52. minutou záznamu

Ve výsledku tak NASA získala množství dat, které jí předchozí krátký test poskytnout nemohl a právě kvůli nim se dříve rozhodla jej opakovat. Hlavní stupeň rakety SLS bude nyní po testu prohlédnut a opraven a poté bude vyslán do Kennedyho vesmírného centra na Floridu, kde už k němu budou připojeny postranní pomocné rakety a nakonec i loď Orion. Mise Artemis I by pak měla startovat letos v listopadu.



