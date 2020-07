NASA Perseverance prošel předstartovními testy, čekají jej ještě jedny

Právě včera tak prošel rover Perseverance testy Flight Readiness Review, přičemž sám již pevně sedí na raketě Atlas V pod aerodynamickým krytem, z nějž se dostane až po opuštění pevné země. Šlo o důležitý krok k tomu, aby se mohla raketa příští týden vydat na odpaliště a čekat na otevření startovního okénka, které přijde příští čtvrtek, 30. července, a to v 13:50 našeho času. Zde jsme se už podívali na to , jaký bude předstartovní program.

Flight Readiness Review se ale netýká jen samotného roveru a jeho vesmírného plavidla, ale také rakety Atlas V, letového i pozemního hardwaru, softwaru, procedur a v neposlední řadě i personálu. Zkrátka jde o ověření toho, že vše potřebné pro vypuštění rakety a roveru je připraveno.

Matt Wallace (NASA JPL) vyjádřil spokojenost po dokončení Flight Readiness Review, ale uvedl, že své ruce zatím nechává dole a jásot si šetří až na chvíli, kdy bude zřejmé, že rover je po vypuštění v pořádku a na cestě k Marsu.

Testování roveru už na sebe vzal tým ATLO (Assembly, Test, and Launch Operations), který ověřoval správnou funkci všech možných částí celku, který vidíme na fotografii nahoře. Jde jmenovitě o rover, aerodynamický kryt a stupně pro let v meziplanetárním prostoru a konečný sestup do atmosféry a přistání.

V současnosti už systémy vesmírného plavidla roveru Perseverance běží a zůstanou i nadále v provozu a monitorovány budou nepřetržitě až do startu. Ještě před tím ale bude následovat jedna důležitá zkouška, a to pondělní Launch Readiness Review. Až poté bude moci být uděleno povolení ke startu, což se dozvíme asi během následující konference asi hodinu poté, co budou testy dokončeny, tedy někdy o pondělním večeru našeho času.

Ceny souvisejících / podobných produktů: