NASA pomalu zprovozňuje Hubble, z větší části už opět pracuje

Hubbleův vesmírný dalekohled se ke konci října opět porouchal , když jeho systém padal do nouzového režimu a zároveň hlásil chyby značící ztrátu synchronizačních zpráv, které obsahují časové údaje nutné k tomu, aby přístroje na palubě dalekohledu správně reagovaly na zaslané příkazy.

NASA pak začala zkoumat, co se přihodilo a v polovině listopadu uvedla, že přístroj Advanced Camera for Surveys na palubě dalekohledu začal opět fungovat, neboť celých čtrnáct dní už problém se ztrátou synchronizačních zpráv v jeho případě nenastal. Ostatní vědecké přístroje ale zůstávaly v nouzovém režimu, ale hlavní systémy teleskopu běžely bez problémů.

Čili NASA se rozhodla využít vylučovací metodu, postupně zprovozňovat palubní přístroje a sledovat, který z nich způsobuje zmíněný problém. Vedle toho ale připravila také změny, které by měly umožnit teleskopu pracovat i v případě, kdy se ztratí několik synchronizačních zpráv. V takovém případě by si tak měl umět poradit a nemusel by se z toho hned hroutit do nouzového režimu. To si ale žádá čas.

Do 23. listopadu byl téměř plně zprovozněn aparát Wide Field Camera 3, který se stal po výše zmíněné Advanced Camera for Surveys druhým opět zprovozněným přístrojem. Jedná se o nejvyužívanější hardware na palubě Hubbleu, na který připadá celá třetina pozorovacího času, nicméně jako první přístroj, který získá úpravy, jež umožní "přežít" výpadek synchronizačních zpráv, bude Cosmic Origins Spectrograph, aby byla zajištěna lepší ochrana jeho citlivého ultrafialového detektoru. To ale zabere ještě několik týdnů.

Aktuálně byl Cosmic Origins Spectrograph už také zprovozněn, takže už zbývá jen jediný, a to Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS), neboť Near-Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS) už je nefunkční, neboť jeho funkce byly nahrazeny jinými přístroji.

Hubble už je tak z velké části opět zprovozněn a odvádí svou práci. Zbývá jen jediný přístroj a pak už za provozu budou chystány zmíněné úpravy. Nicméně NASA stále od 1. listopadu nezaznamenala vůbec žádný výpadek synchronizačních zpráv.

