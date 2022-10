NASA: raketa SLS by měla vzlétnout v listopadu a zamířit k Měsíci

Start nosné rakety Space Launch System (SLS) byl již několikrát odložen kvůli technickým problémům. Raketa má vzlétnout v rámci programu Artemis, který má za cíl navrátit astronauty na Měsíc. Předpokládaný termín startu byl naplánován na 14. listopadu, takže možná už příští měsíc vyletí SLS společně s kosmickou lodí Orion k přirozené družici Země, přičemž tento první let Artemis I bude uskutečněn bez posádky. Astronauti se na misi k Měsíci vydají až po otestování veškerých systémů při nepilotovaném letu.



Pokud by pro misi nebyly vyhovující podmínky nebo by se objevila technická překážka, další možné termíny jsou poté 16. a 19. listopadu. Na konci srpna pokus o start SLS nevyšel kvůli problémům s motorem, zářijový start byl zrušen kvůli úniku paliva a let se neuskutečnil ani v dalším startovacím okně na konci září. Raketa a kosmická loď byly z rampy odklizeny do montážní haly.