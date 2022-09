NASA se už za pár hodin pokusí nárazem sondy odklonit asteroid v misi DART

V několika sci-fi filmech se už řešilo riziko letícího asteroidu k naší planetě a způsobu, jak zabránit srážce. Není moudré to řešit až v případě skutečného problému, proto se NASA rozhodla si to nanečisto vyzkoušet na zhruba 160metrovém asteroidu Dimorphos (menší část binárního asteroidu Didymos). Konkrétně jde o misi(Double Asteroid Redirection Test), která byla zahájena koncem loňského listopadu . V tomto případě půjde o to, že zhruba 600kilogramová sonda se nasměruje do asteroidu, který má trefit rychlostí okolo 6,5 km/s.