NASA si najala kněze a teology pro případ objevu mimozemského života

NASA před několika dny vypustila do vesmíru Webbův teleskop , který bude schopen dohlédnout velice daleko, a to jak z hlediska vzdálenosti i času, ale bude samozřejmě sledovat i mnohem bližší cíle včetně exoplanet, a to v dosud bezprecedentních detailech. Krom toho NASA hledá známky minulého života také na Marsu, což je ostatně hlavní úkol roveru Perseverance a zaměřuje se i na měsíce našich plynných obrů, kde by teoreticky mohl existovat život právě dnes. Není tak divu, že chce řešit i otázku, jak se vypořádat s případným skutečným objevem mimozemského života a právě s tím má pomoci jednak celkem 24 teologů v rámci programu v Center for Theological Inquiry (CTI) na Princetonu.

primární segmentované zrcadlo Webbova teleskopu





Úkolem těchto teologů je pokusit se dopředu odhadnout reakce veřejnosti na zprávu o objevu mimozemského života, a to zvláště na představu lidí o bohu/bozích/božstvech a stvoření světa. Mezi těmito teology působí i reverend Dr. Andrew Davidson z Univerzity v Cambridge (rovněž filosof a vystudovaný biochemik (Oxford)). Dle něj by náboženské tradice hrály významnou roli v tom, jak by lidstvo zpracovalo potvrzení existence mimozemského života, ale to asi není třeba zvlášť zdůrazňovat. Sám také uvádí, že evoluce života zcela zřejmě není nemožná a že v jen pozorovatelném vesmíru existuje nespočet planet podobných Zemi

Dr. Andrew Davidson ale také pracuje na knize Astrobiology and Christian Doctrine, v níž se věnuje právě tomuto tématu. V ní se dozvíme, že spíše než aby takový objev působil v rámci různých náboženství destruktivně, jsou jejich zastánci připraveni jej přijmout klidně jako fakt. Ostatně dle Daily Mail už v roce 2008 prohlásil Jose Gabriel Funes, hlavní astronom Vatikánu, že neexistuje konflikt mezi vírou v Boha a objevem "mimozemských bratrů", kteří by mohli být i vyvinutější než my sami.

Duilia de Mello, astronom a fyzik z Catholic University listu The Washington Post sdělil, že dle něj také neexistuje konflikt v myšlence o stvoření života na Zemi i jiných planetách vyšší mocí. Existují samozřejmě i tací, kteří to odmítají a odkazují se v případě křesťanů na Bibli, dle níž Kristus přišel zachránit lidstvo právě sem na tuto planetu a nikam jinam.

Možná právě proto se chce Davidson ve své knize zabývat i tím, kdo byl Kristus, zda si jej lidstvo vůbec může takto nárokovat a zamyslí se nad doktrínou stvoření, což jsou témata, která dle něj dosud nebyla ve spojení hledáním mimozemského života uspokojivě zpracována s moderním nadhledem.

Ceny souvisejících / podobných produktů: