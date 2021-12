NASA si vybrala společnosti, které mají vyvíjet nové vesmírné stanice

NASA se tak zřejmě bude podílet na provozu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) až do jejího zániku, ale to už se chce sama věnovat větším dálavám, než jen nízká orbita, kterou by měly obsadit především soukromé firmy. NASA tak už nyní uzavřela dohody se třemi americkými firmami, a to za účelem navrhnout a vyvinout nové komerční vesmírné stanice. To samozřejmě neznamená hned turisty, ale i možnost pronajímání za účelem vědeckého výzkumu.

stanice Orbital Reef od Blue Origin a Sierra Space, základní konfigurace

Jde tu konkrétně o Space Act Agreements a zatím udělených 415,6 milionů dolarů. Z této sumy dostala firma Blue Origin celkem 130 milionů, Nanoracks LLC pak 160 milionů a Northrop Grumman zbylývh 225,6 milionů.



Starlab od Nanoracks, Voyager Space a Lockheed Martin - viz starší aktualita

NASA by se tak ve spolupráci s americkými firmami ráda postarala o to, aby USA měly i po zániku ISS k dispozici stanici na nízké orbitě. Právě proto se rozhodla finančně stimulovat jejich vývoj, ostatně sama NASA po opuštění ISS ušetří asi miliardu dolarů ročně, pokud se nebude muset přímo zapojit do provozu jiné stanice, takže to lze vidět jako investici do budoucích možností.

Northrop Grumman bude stavět na ověřeném konceptu

Starlab jsme si představili již dříve, takže nám zbývá Orbital Reef a pak stanice od Northrop Grumman.

Orbital Reef by měla začít fungovat od druhé poloviny této dekády. Označena byla za “mixed-use space business park”, čili v podstatě za univerzální stanici, která bude přizpůsobitelná a škálovatelná dle potřeb. Může tak jít o vědu, výzkum a vývoj v průmyslu, vládní účely či všechno možné z komerčního sektoru.

Northrop Grumman zase plánuje stanici, která zcela evidentně vychází ze znalostí a zkušeností této firmy, které nabrala právě při spolupráci s NASA. Máme tu tak známé nákladní lodě Cygnus, které létají právě k ISS, takže nová stanice se jí bude svým modulárním uspořádáním velice podobat. Sloužit má vědě, turistům, průmyslovým účelům a sama bude rozšiřitelná za rámec původního designu. Dokonce se mluví i o modulech, kde bude zkoušena umělá gravitace

