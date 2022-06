NASA úspěšně dokončila poslední velký test rakety SLS, ale ne bez problémů

Opakovaný test Wet Dress Rehearsal zahrnuje především naplnění nádrží rakety palivem a provedení finálního odpočtu, který je krátce před startem přerušen a palivo opět vypuštěno. Jde o finální velký test rakety před samotným startem, čímž by mělo být víceméně zaručeno, že ta bude fungovat správně. Už dříve totiž hlavní stupeň vyzkoušel své motory RS-25 v plném a dlouhotrvajícím statickém zážehu

SLS tak byla včera na Floridě v opětovné zkoušce otestována, neboť v dubnu se objevily problémy s ventily a také s únikem paliva při jeho plnění. NASA se později rozhodla, že raketu opět převeze do hangáru Vehicle Assembly Building, kde provede potřebné opravy a úpravy. To nyní označila za jednoznačně správné rozhodnutí, které umožnilo řádně se věnovat problémům, které se projevily na odpališti. Ostatně v dubnu se NASA o test pokusila celkem třikrát a vždy neúspěšně.

Ovšem i včera se objevil problém, a to s únikem tankovaného vodíku ze systému dodávajícího palivo pro nádrž v hlavním stupni rakety. Nejdříve se obsluha pokusila problém vyřešit ohřátím rychlospojky a jejím opětovným zchlazením, ale ničeho tím nedocílila.

Nakonec bylo rozhodnuto se s tímto únikem smířit, naplnit nádrže a zamaskovat příslušná data, která by způsobila přerušení odpočtu. Ten tak byl na čas pozastaven, než bude celý plán připraven a nakonec se povedlo dospět k finálnímu odpočtu, který začíná 10 minut před zážehem. Poté úspěšně proběhlo přepnutí na palubní počítač rakety řídícího následné kroky ve finálním odpočti, což byl jeden z hlavních úkolů dne.

Odpočet byl zastaven v čase 29 sekund před zážehem, čili asi 20 sekund před původně plánovaným přerušením, ale to bude zřejmě stačit. Dnes NASA zveřejní oficiální závěry z testu, a to v 11 hodin, ale nebylo uvedeno, jakého času. Pokud to bude východní (ET), pak půjde o 17. hodinu našeho času. Test lze přitom považovat za úspěšně dokončený, ale není jasné, zda se NASA nebude přece jen chtít věnovat úniku vodíku z tankovacího systému.