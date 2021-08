NASA vyřešila záhadu se vzorkem Marsu, který Perseverance nedokázal sebrat

O sběr vzorků pro pozdější misi Mars Sample Return se má postarat v prvé řadě dutý vrták, v němž mají ulpět vzorky, jež budou poté uloženy do podobně dimenzovaných schránek. Když se ale Perseverance nedávno pokusil jeden ze vzorků získat, přičemž navrtání kamene proběhlo úspěšně, v dutině vrtáku nezůstalo nic, co by mohlo být uloženo. To se přitom během zkoušek nikdy nestalo, takže v JPL z toho byli pochopitelně rozpačití a jali se zkoumat, co se ve skutečnosti přihodilo.

vrták na Perseverance pro sběr vzorků

Laik by asi řekl, že odvrtávaný vzorek se zřejmě rozpadl na prach a ten se pak někdy prostě z dutin vrtáku vysypal. Problém je, že tento vzorek nebyl nikde poblíž k nalezení a nezůstal ani ve vyvrtaném otvoru, takže NASA se rozhodla zpětně prozkoumat veškeré provedené kroky. Nutno také poznamenat, že sběr a uložení vzorků probíhá zcela automaticky dle předem naučené procedury, takže obsluha může leda sledovat, jak se s ním rover vypořádá, a to pochopitelně vzhledem ke zpoždění komunikace ne zcela živě a aktuálně.

Nyní má NASA dle vlastních slov už představu o tom, co se skutečně přihodilo a proč Sample Caching System v tomto případě selhal. Dozvídáme se, že to není ani důsledek nějaké chyby či problému, jako spíše složení a struktury samotné horniny, do níž se Perseverance jal vrtat. A také se potvrzuje, že náš laický odhad byl v podstatě správný.

Ve snímku otvoru nahoře se ukazuje, že vespod přece jen zbyl nějaký materiál a dle nejpravděpodobnějšího vysvětlení a soudě dle hloubky vyvrtaného otvoru se NASA zaměřila na velice nesoudržný vzorek horniny. Ten se tak celý rozpadl na jemný prach či malé úlomky, které zčásti zůstaly na dně otvoru a zčásti vytvořily vysoký lem. Právě kvůli němu totiž otvor vypadá vcelku hluboký, ačkoliv ve skutečností není a je částečně zanesený odvrtaným prachem. Ale dalo by se snad říci i to, že ve vrtáku mohl po jistou dobu kus vzorku skutečně zůstat, aby při následné manipulaci vyklouzl a rozsypal se někde, kam oči Perseverance nevidí, ale to je pouze naše spekulace.

Vrtací souprava se tak chovala dle předpokladů, ale NASA si v tomto případě vybrala špatný vzorek. Perseverance se tak nyní přesune do oblasti South Seitah, kde očekává sedimenty, které by měly jít sebrat mnohem lépe než tato hornina, která má zřejmě lávový původ. Další pokus o sběr proběhne ale až někdy na začátku září.

